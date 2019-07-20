СБУ обвинила бывшего совладельца Оршанского авиаремонтного завода в финансировании «ДНР» 1 20.07.2019, 8:20

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Завод «Мотор Сич»

Возбуждено уголовное дело.

Одно из предприятий украинской группы «Мотор Сич» два года финансировало ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики. К такому выводу пришла Служба безопасности Украины.

«Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации «ДНР», — говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о Снежнянском машиностроительном заводе, который расположен на территории «ДНР». СБУ установила, что этот завод работал с предприятиями, расположенными в России, Украине и на территории самопровозглашенной республики, а также отчислял налоги в центробанк «ДНР».

С 2015 года Снежнянский машиностроительный завод в нарушение украинского законодательства заплатил в бюджет «ДНР» более 32 млн российских рублей.

«Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого Министерства доходов и сборов «ДНР», через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков», — говорится в сообщении СБУ.

СБУ возбудила уголовное дело в отношении директора и начальника финансового отдела завода.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также для промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Снежнянский машиностроительный завод специализируется на производстве лопаток и дисков газотурбинных двигателей. После 2014 года оказалось на территории ДНР.

Недавно Антимонопольный комитет Украины начал рассматривать дело по получению совместного контроля китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings государственным концерном Укроборонпром над «Мотор Сич». Ранее СБУ подозревала совладельца «Мотор Сич» народного депутата Вячеслава Богуслаева в незаконной продаже 56% акций компании китайским инвесторам. По требованию СБУ в апреле 2018 года акции «Мотор Сич» были арестованы.

На протяжении 6 лет «Мотор Сич» была акционером Оршанского авиаремонтного завода. Однако в 2018 году ОАРЗ вернулся под контроль белорусского государства.