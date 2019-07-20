Диетологи назвали основные принципы здорового питания 2 20.07.2019, 8:28

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Фото с сайта adme.ru

Рекомендациями поделились специалисты из США.

Специалисты считают, что многим людям не поду силу радикальные перемены рациона, но даже небольшие изменения могут принести ощутимую пользу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Американские специалисты по питанию составили рекомендации по изменению пищевых привычек. Диетологи признают – для многих людей выстроить правильный рацион это слишком сложная задача. Поэтому они рекомендуют перестраиваться постепенно и разработали рекомендации, которые помогут сделать меню более полезным, но при этом не требуют каких-то усилий. Как показывает практика, простые изменения в дальнейшем помогают многим полностью перейти на правильное питание.

Тем, кто не может жить без фастфуда, рекомендуется обратить внимание на блюда с добавлением овощей. Во многих заведениях можно заказать бургер с листьями салата вместо булочки или с цельнозерновой булкой. Рекомендуется также заменять один обед в кафе быстрого питания в неделю на полезный прием пищи, например, вместо пиццы съесть тарелку салата из свежих овощей.

Хотя бы раз в неделю рекомендуется заменять красное мясо фасолью. Кажется, что эти продукты сложно сравнить, но на самом деле это не так – мясо и фасоль довольно схожи по содержанию белка, витаминов и минералов. Но фасоль все же принесет больше пользы. Это не значит, что нужно совсем отказаться от мяса – только сократить его употребление.

Различные соусы и салатные заправки, состав которых порой действительно пугающий, рекомендуется заменять оливковым маслом и лимонным соком. Все соусы, которые используются для приготовления, полезнее готовить самостоятельно – специалисты считают, что это гораздо полезнее и совсем не сложно.