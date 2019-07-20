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Алексей Протас: 50 белорусов в НХЛ - это реально

  • 20.07.2019, 8:41
Алексей Протас

Одним из двух белорусских хоккеистов, засветившихся на недавнем драфте НХЛ, стал Алексей Протас.

18-летний форвард был выбран "Вашингтон Кэпиталс" в третьем раунде под 91-м номером, подписал с клубом трехлетний контракт и рассказал об этом пресс-службе Parimatch (перевод - pressball.by).

- Где ты сейчас?

- Дома в Витебске. Ездил на пару дней в Украину, а теперь вернулся в родной город. Общаюсь с родными и друзьями.

- На прошлой неделе ты подписал контракт новичка с "Вашингтоном". Какие теперь перспективы?

- В сентябре поеду в команду, цвета которой защищал в прошлом сезоне. Это "Принс-Альберт" из канадской юниорской лиги WHL. Предсезонный кэмп, все как обычно. Но потом отправлюсь и в лагерь "Вашингтона". Там будут товарищеские игры, турниры новичков. Конечно, вероятность сразу же пробиться в НХЛ невелика. Но она есть, и надо попробовать заявить о себе.

- Если не получится — вернешься в "Принс-Альберт"?

- Ну да. Буду играть за эту команду, а деньги по контракту получать уже от "Кэпиталс".

- Куда ты отправился после драфта?

- В Вашингтон — принял участие в краткосрочном кэмпе развития. Он длился пять-шесть дней. Приехали молодые игроки — выступающие в АХЛ, задрафтованные в этом году, а также те из задрафтованных год назад, кто еще не подписал контракт. Самый старший был 1996 года рождения.

- Кто вами руководил?

- По сути, два штаба — АХЛовский и НХЛовский. Рулевой основной команды Тодд Рирден тоже наблюдал за нашей игрой. Он подошел ко мне познакомиться, переброситься парой фраз.

- С Александром Овечкиным еще не пересекался?

- Нет. Надеюсь, пообщаемся на осеннем кэмпе, было бы классно. О чем бы его спросил? Да о многом. В первую очередь — об эмоциях после завоевания Кубка Стэнли. Что он чувствовал? Александр к этому шел столько лет, но все время чего-то не хватало. А вообще, я хотел бы познакомиться не только с ним, но и с другими хоккеистами "Вашингтона". Там ведь есть настоящие звезды, легенды мирового хоккея. На кэмпе развития пересекся к Бруксом Орпиком, еще в прошлом сезоне защищавшим цвета "Кэпиталс". Было интересно!

- А что ты чувствовал, когда тебя выбрали на драфте?

- Классно! Непередаваемые эмоции. Старался, работал, чтобы на меня обратили внимание. И вот это случилось. Был очень рад. 91-й номер — это отлично.

- Спал перед самой церемонией хорошо?

- Ну, перед первым раундом — да. А вот перед вторым днем, когда выбирали всех остальных, нервничал уже больше.

- Во время драфта ты ведь жил вместе с еще одним выбранным белорусом — Владиславом Колячонком?

- Да, около месяца прожили в одном номере. Конечно, мы были знакомы и раньше — еще в детстве противостояли друг другу. Я играл за "Витебск", он за "Динамо". Позже пересекались в юниорской сборной. Но сейчас вообще сдружились, поддерживали друг друга. И сейчас остаемся на связи.

- Твои родители следили за церемонией драфта из Беларуси?

- Верно, в режиме онлайн. Вроде была возможность и пригласить их в Ванкувер. Но я решил, что получение визы отнимает много времени, а маме с папой ведь надо дома работать…

- Драфт — это аванс. А как оцениваешь реальные шансы пробиться в НХЛ?

- Осенний кэмп все покажет. Тренерам виднее. Я буду усердно работать для того, чтобы мечта стала реальностью. Моя цель — играть в сильнейшей лиге мира, и за океан, в общем-то, ехал именно за этим.

- Ты ведь можешь выступать как в центре нападения, так и на краю…

- Это правда. Особой разницы для меня нет. В любой команде это даже удобно, когда можешь действовать на разных позициях.

- Твои козыри — хороший пас и видение площадки?

- Да. А поработать хотел бы над скоростью, толчком, катанием. Сейчас у меня есть два месяца — буду усердно заниматься.

- Год в "Принсе-Альберте" научил многому?

- Да — и на льду, и в обычной жизни. Особенно, конечно, в хоккее. Приспособился к североамериканскому стилю. WHL — самая жесткая и динамичная из трех канадских юниорских лиг, там силовой хоккей. Мне очень полезно повариться в этом котле.

- После драфта ты давал интервью на приличном английском. Подтянул его за год?

- Конечно. Может, "приличный" — это и преувеличение, но прогресс чувствуется, вышел на новый уровень. Год назад понимал язык гораздо хуже. Впрочем, совсем уж плохими мои знания не были. Ведь я еще в 14 лет приезжал в Америку и выступал здесь сезон. Играл за команду из Денвера с ребятами до 15 лет — в основном в различных турнирах, матчей регулярного сезона было не так уж много. Но там у меня не очень пошло. Я как раз вырос за год на 10 сантиметров, надо было приспособиться… В общем, вернулся тогда в Беларусь.

- Одно время ты вообще подумывал закончить с хоккеем?

- Как раз после возвращения из Америки. Думал, может, сосредоточиться на учебе… Но мой первый тренер сказал, чтобы я попробовал еще. Посоветовал хорошего специалиста, и это помогло — я стал прибавлять.

- На второй отъезд за океан решился легко?

- В принципе да, долго не раздумывал. Уже знал, куда еду. Тем более что в Северную Америку отправились многие знакомые. С земляком из Витебска Сергеем Сапего мы и вовсе оказались в одной команде.

- Тусовались вместе?

- Ну да. Но жили в разных семьях. В принципе у нас вся команда жила в семьях — кто по одному, кто по двое. Ребят из города, где базировалась команда не было. В первые две недели было очень непривычно, а потом как-то легко освоился. Стал лучше понимать английский. В свободное время читал книги, играл в компьютерные игры…

- Глава одного из партнеров Parimatch — белорусской хоккейной федерации — Геннадий Савилов недавно сказал, что хочет увидеть 50 белорусов в НХЛ. По-твоему, это реально?

- Да, слышал об этом. Думаю, реально! В последние годы наша юношеская сборная прибавляет, лучше выступает на чемпионатах мира. Многие ребята уже на радарах клубов НХЛ. Надо, чтобы их было еще больше!


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