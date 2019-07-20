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Саудовская Аравия согласилась принять американские войска

  • 20.07.2019, 9:24

Вашингтон намерен отправить на Ближний Восток около 500 военнослужащих.

Король Саудовской Аравии Салман одобрил размещение в стране американского военного контингента, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters. Одновременно о планах переброски солдат в регион сообщил Пентагон.

В заявлении Министерства обороны США грядущая отправка военнослужащих в Саудовскую Аравию объясняется необходимостью обеспечить дополнительное сдерживание на фоне новых возникающих угроз.

Источник Reuters указал, что в Саудовскую Аравию планируется отправить 500 военнослужащих. Такое решение объясняется в том числе ухудшением отношений между США и Ираном.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные сбили иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Он отметил, что дрон приблизился к американскому десантному кораблю USS Boxer на расстояние 900 м, игнорируя предупредительные сигналы.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя выступление американского президента, заявил, что в Тегеране ничего не знают о потере беспилотника.


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