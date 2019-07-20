В Могилеве парень на Porsche Cayenne перевернул автозак 7 20.07.2019, 9:31

Фото: t.me/pressmvd

В соцсетях появились фотографии необычного ДТП в Могилеве.

На фото разбитый Porsche Cayenne и перевернутый на бок грузовик МВД. Утром происшествие прокомментировала официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

«Около 0:20 27-летний могилевчанин на иномарке Porsche Cayenne двигался по второстепенной дороге и не пропустил автомобиль для конвоирования МАЗ, что стало причиной ДТП. В результате столкновения грузовик опрокинулся, оба транспортных средства повреждены. Пострадавших во время аварии нет, водители были трезвы», — сообщила представитель МВД в своем Telegram-канале.

Как сообщают очевидцы, удар пришелся в заднюю часть грузовика. Буквально через несколько минут на месте были спасатели, ГАИ и скорая помощь.«В автозаке были задержанные и сотрудники, серьезно ни кто не пострадал», — пишет один из участников сообщества «МОГИЛЁВ real» во «Вконтакте».