Лукашенко подписал закон об амнистии 13 20.07.2019, 9:55

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На свободу выйдут около 2 тысяч человек.

Александр Лукашенко подписал Закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Как сообщает пресс-служба диктатора, документ «принят в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории Беларуси».

В документе прописаны категории подлежащих освобождению от наказания лиц, осужденных за преступления, которые не относятся к тяжким и особо тяжким (несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные онкологическими заболеваниями, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных), сообщает пресс-служба Лукашенко.

Амнистия в этом году коснулась и осужденных по «наркотической статье». От наказания частично, сроком на один год, освобождены осужденные к ограничению или лишению свободы. Например, под эту статью законопроекта попадают те, кому вынесены приговоры по ч.1, 2, 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств). Несовершеннолетним срок отбывания наказания по ст. 328 УК также сократили на два года.

Кто не попал под амнистию

Не попали под амнистию политические заключенные.

Амнистия также не распространяется на лиц, к которым в течение 2014−2019 годов применялась амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление; которые полностью не возместили причиненный преступлениями вред (ущерб), не уплатили доход, полученный преступным путем; злостно нарушающих порядок отбывания наказания; осужденных за преступления против мира и безопасности человечества, убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, коррупционные преступления, преступные деяния сексуального характера, бандитизм, терроризм, массовые беспорядки, нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и ряд иных преступлений, характеризующихся высокой общественной опасностью.

Предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы — около 2 тыс. человек.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение девяти месяцев со дня вступления его в силу.

Напомним, 28 июня «депутаты» сразу в двух чтениях приняли Закон «Об амнистии».

Документ представлял новый министр внутренних дел Юрий Караев.

Основное новшество амнистии-2019 в том, что всем несовершеннолетним сократят срок наказания на два года либо освободят от уголовной ответственности. Также раньше лицам, осужденным за коррупционные преступления, уменьшали по амнистии наказание на год — а в этот раз они вообще не попадают под амнистию.