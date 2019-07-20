Белорус Олег Томашевич победил в толкании ядра на Чемпионате Европы 1 20.07.2019, 10:28

Олег Томашевич

Фото: БФЛА

Чемпионат Европы для легкоатлетов до 20 лет проходит в Швеции.

Белорус Олег Томашевич победил в толкании ядра на юниорском чемпионате Европы (U-20) в Швеции, сообщает БелТА.

Во второй попытке он вышел в лидеры, отправив шестикилограммовый снаряд на 20 м 53 см, а в пятом выходе в сектор Олег Томашевич показал результат 21 м 32 см.

Серебряным призером чемпионата стал поляк Войцех Марок - 20 м 07 см, а на третью ступень пьедестала почета поднялся Алперен Карахан из Турции - 19 м 76 см. Белорус Алексей Александрович занял четвертое место.

Чемпионат Европы для легкоатлетов до 20 лет продолжится в Швеции до 21 июля.