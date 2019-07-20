Возле украинской Верховной Рады задержали мужчину с гранатой 3 20.07.2019, 10:36

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Задержанный был в розыске за дезертирство.

Возле Верховной Рады Украины полицейские задержали мужчину с гранатой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Мужчину доставили в территориальное управление полиции. Гранату изъяли для направления на экспертное исследование.

"Во время патрулирования на улице Грушевского работники полиции полка особого назначения №2, которые несут службу в усиленном режиме, увидели мужчину, который подозрительно себя вел, а затем решили с ним пообщаться. Во время поверхностной проверки у него обнаружили гранату и запал", - уточнили в пресс-службе.

Задержанного, 22-летнего жителя Полтавской области, доставили в территориальное управление полиции.