Оксана Грищенко: Приход демократии в Беларусь неминуем 7 20.07.2019, 10:46

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Даже самые деспотические страны не могут полностью изолироваться от мира.

Об этом в интервью Charter97.org заявила глава Киевской городской организации партии «Сила людей» (Украина) Оксана Грищенко.

- Ваша партия известна тем, что в нее вошли многие активисты и волонтеры Евромайдана. Можете подробнее рассказать об этом?

- Идея создать нашу партию появилась еще до Евромайдана – весной-летом 2013 года. Тогда группа активных людей – не политиков, а представителей гражданского общества – собрались вместе, потому что летом 2013 года, при Януковиче, в Украине все выглядело очень мрачно в плане демократии. Было решено создать какую-то альтернативу Януковичу на ближайших президентских выборах.

Осенью, когда начался Евромайдан, эти люди стали его активными участниками. А весной 2014 года оргкомитет будущей партии начал собирать подписи для ее регистрации – и буквально за месяц до парламентских выборов-2014 партия была официально зарегистрирована.

- Чем ваша партия отличается от других политических сил в Украине? С какими идеями вы идете на парламентские выборы?

- С точки зрения идеологии, мы – либерально-демократическая партия. В чем-то наши программные позиции совпадают с «Голосом» Святослава Вакарчука, в чем-то – с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко.

Но у нас есть принципиальное отличие от этих партий: мы считаем, что в Украине важно создание партий как институций.

К сожалению, в Украине, хоть и много демократии, но не хватает институциональных организаций, которые работали бы стабильно и по долгосрочным планам.

У нас же партии в основном создаются «под выборы», поэтому мы даже называем их не партиями, а проектами. Такие «партии» существуют, как правило, один сезон. На следующие выборы очень часто эти «партии» уже не попадают. При этом известные люди очень часто переходят из одной политической силы в другую.

А стране и ее политической культуре нужны реальные партии, которые существуют и развиваются столетиями – как в Европе и США.

Вторая проблема многих украинских партий - это то, что олигархи рассматривают их как свой инвестиционный проект. Конечно, политика и деньги связаны между собой во всем мире, но в Украине это сейчас особенно развито. В итоге получаются инструменты олигархов, а не партии, которые представляют интересы каких-то слоев населения.

Неразвитость политической системы породила у нас еще одно явление, которые мы называем «фан-клубом»: когда партия создается под конкретного лидера. Например, есть партия «Батькивщина», но все знают, что это – партия Юлии Тимошенко, а не политическая сила с какой-то своей идеологией.

Мы же с самого начала делали нашу партию «многолидерной». В этом в условиях Украины есть свои трудности, но для нас важно, чтобы лидер действительно переизбирался. У нас есть ограничения по нахождению одного человека во главе партии и очень жесткие правила по финансированию. Из-за этого у нас меньше денег, но зато мы знаем, что они получены от большого количества наших сторонников, а не от кого-то, кто будет использовать нас как инструмент.

Мы в партии «Сила людей» играем в долгую. Вероятно, сейчас у нас вряд ли получится пройти в парламент, но нам надо набрать 2% голосов, чтобы получить государственное финансирование. Это наша основная цель в этой кампании.

Но зато мы точно знаем, в чем наша сила: поскольку мы играем в долгую, у нас собираются люди очень упрямые и целеустремленные.

- Что бы вам хотелось изменить в Украине в результате вашей долгой игры?

- То, что мы играем в долгую, не значит, что мы не играем уже сейчас. У нас много депутатов на уровне местных советов, у нас есть два мэра городов – в Тростянце Сумской области и Чорткове Тернопольской области, у нас два депутата в Верховной Раде.

Те наши люди, которые уже во власти, реально работают над усилением прозрачности государственной системы (говорят об этом многие, но нам удалось сделать конкретные шаги). «Пилить» бюджет там, куда приходят люди от нашей партии, становится намного сложнее.

С одной стороны, мы стараемся минимизировать налоги в тех городах, где участвуем в местном самоуправлении. Но в то же время в городах, где у нас два мэра, увеличились поступления в бюджет – потому что предприниматели и бизнес видят прозрачность нашей политики, доверяют нам и не пытаются уйти от уплаты налогов. Например, в Тростянце наш мэр проводит такую политику, что любой, кто захочет, может прийти в кабинет – и ему покажут все бухгалтерские книги. И такая полная открытость приводит к тому, что предприниматели в этих городах исправно платят налоги.

Ответственность власти перед избирателями и налогоплательщиками – это, пожалуй, наш ключевой месседж. Мы хотим восстановить доверие украинцев к государственной власти. Это бы позволило избавиться нашей стране от многих проблем и циклических «наступлений на грабли», когда люди уже не в состоянии терпеть и выходят на очередной Майдан. Мы бы хотели, чтобы Украина развивалась без деспотов, но и без постоянных революций.

- Вы сказали, что в Украине очень много демократии. В Беларуси же – наоборот, ее вовсе нет. Как вы считаете – необходим ли «экспорт демократии» из вашей страны в нашу? Готова ли ваша партия поддерживать оппозицию и гражданское общество в Беларуси?

- Я хотела бы высказать свое личное мнение по этому вопросу. Пример Украины для многих людей в Беларуси (особенно тех, кто приезжал к нам на Евромайдан) очень значим. Свобода – это очень важная ценность, которую нельзя чем-то заменить или подменить. В то же время для многих людей она может быть не самой важной ценностью: их более волнуют вопросы «стабильности», финансов, благополучия.

Однако даже такие материальные вещи, как благополучие и стабильность, они так же зависят от свободы. В современном мире без политической свободы страны не развиваются: они начинают утухать, закрываться, деградировать – и «стабильность» в них тоже пропадает.

Сейчас мир – очень конкурентный, глобальный. Речь идет уже не только о возможном влиянии Украины на Беларусь – все процессы идут куда более взаимосвязанно и быстро. Оставаться на обочине – это сегодня уже не опция.

Думаю, что у Беларуси на самом деле нет выбора: ваша страна должна становится демократичной, свободной и современной. И только это даст Беларуси настоящую стабильность – стабильность развития и взросления.

Поэтому я думаю, что приход демократии в Беларусь неминуем. А со стороны Украины, конечно, хотелось бы максимально этому помочь.

С одной стороны, Беларусь должна сама созреть для перемен. Но с другой стороны – без помощи и примера созреть обществу, которое долго жило без демократии, очень сложно. Надеюсь, Украина сможет решить свои проблемы и усилиться настолько, чтобы иметь возможность оказывать какую-ту действенную помощь.

Но и сейчас, хотя бы на уровне общения, информационного влияния и обмена, очень важно оказывать поддержку гражданскому обществу в Беларуси. Ведь мир сегодня глобален, и даже самые деспотические страны не могут полностью закрыть все информационные потоки.

Лично я считаю, что Украина, как страна, которая ценит свободу и демократию, должна помогать Беларуси намного больше, чем сейчас – хотя бы в информационном плане. Это мое мнение.