В Беларусь вернулась жара: в выходные до 30 градусов 2 20.07.2019, 10:58

Днем 20 июля в Беларуси ожидается переменная облачность.

Преимущественно без осадков, лишь местами по югу страны небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха от 20 градусов по северо-востоку до 28-и по югу страны.

Согласно Белгидромету, 21 июля ночью будет переменная облачность и без осадков. Днем облачно с прояснениями, преимущественно по западной части страны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью 10-17 градусов, днем – 23-29, по югу страны местами до 30-и.

22 июля облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. Ночью 13-19 градусов, днем – 19-26.