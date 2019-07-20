В Гомеле из окна многоэтажки выбросили собаку 10 20.07.2019, 11:55

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Год назад в этом же дворе произошла аналогичная ситуация.

Минувшей ночью в Гомеле примерно в 22.40 выбросили собаку из окна многоэтажки. Трагедия произошла по адресу Ильича 270а. Животное, домашняя ухоженная собака с ошейником, разбилось насмерть, пишет gomel.today.

Началось все с громкого хлопка, как будто что-то падает с высоты. Случается, что с верхних этажей скидывают бутылки и мусор, однако в этот раз, к сожалению, это был не пластиковая бутылка и даже не пакет с отходами. Из окна выбросили собаку. Примечательно, что год назад в июне во дворе этого же дома случилась похожая история — примерно в 22.30 неизвестные выбросили собаку в ошейнике с балкона многоэтажки.

На этот раз жители сразу же вызвали милицию, на месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета.

«Говорят, снаряд дважды в воронку не попадает. Попадает, да ещё как.

Год назад, если помните, был тут у нас скандал. С балкона дома, где я временно проживаю, сбросили собаку. Тогда ещё я вызвал милицию, а меня самого и забрали.

Тогда милиция очень оперативно рассказала и мне, и сайту, что живодера нашли и он понесёт наказание. А вот Следственный комитет, которому отдали дело, ушёл в молчание. Прошло пару месяцев с момента, как милиция заявила, что нашла ублюдка, а СК вызывал меня на допросы как свидетеля и следователь говорил, что — "ищем".

Мария Кривоногова (официальный представитель следственного комитета —прим.ред), прошу прощения, как вы мне тогда ответили на вопрос? Было у нас какое-то общение по этому поводу.

В общем, ровно через год после того случая, после того, как милиция заявляла, что нашла того, кто это делал, а СК ушёл в отказ и тягал меня на допросы, у нас выбросили собаку ещё раз. Собака с ошейником, хорошей породы (не знаю, какой, не разбираюсь).

Опять вызвал милицию. Жду, заберут ли меня снова. Что найдут и заберут того, кто это делает, я уже не особо надеюсь» — пишет в Фейсбуке очевидец происшествия Петр Кузнецов.