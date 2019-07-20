10 лучших фотографий высадки на Луну

20 июля 1969 года лунный модуль американского космического корабля «Аполлон 11» опустился в Море Спокойствия на Луне. Человек впервые ступил на поверхность другого небесного тела.
В модуле находились командир экипажа Нил Армстронг — именно он высадился на поверхность спутника Земли первым — и пилот Эдвин («Базз») Олдрин. Еще один астронавт Майкл Коллинз остался на окололунной орбите в командно-служебном модуле «Аполлона 11».
«Мы пришли с миром от имени всего человечества», — было выгравировано на памятной табличке вместе с подписями трех астронавтов, оставшейся на Луне.
Успешная миссия стала кульминацией программы пилотируемых полетов американского космического агентства (NASA) и ознаменовала победу США над СССР в лунной гонке.
В честь 50-летия одного из наиболее значимых событий в истории человечества «Новое время» публикует десять самых впечатляющих кадров миссии Аполлон 11.
Почти все они сняты Нилом Армстронгом, так как именно в его руках находилась камера во время высадки на Луну 20 июля 1969 года.