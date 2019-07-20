10 лучших фотографий высадки на Луну 4 20.07.2019, 12:22

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Сегодня — 50 лет миссии США.

20 июля 1969 года лунный модуль американского космического корабля «Аполлон 11» опустился в Море Спокойствия на Луне. Человек впервые ступил на поверхность другого небесного тела.

В модуле находились командир экипажа Нил Армстронг — именно он высадился на поверхность спутника Земли первым — и пилот Эдвин («Базз») Олдрин. Еще один астронавт Майкл Коллинз остался на окололунной орбите в командно-служебном модуле «Аполлона 11».

«Мы пришли с миром от имени всего человечества», — было выгравировано на памятной табличке вместе с подписями трех астронавтов, оставшейся на Луне.

Успешная миссия стала кульминацией программы пилотируемых полетов американского космического агентства (NASA) и ознаменовала победу США над СССР в лунной гонке.

В честь 50-летия одного из наиболее значимых событий в истории человечества «Новое время» публикует десять самых впечатляющих кадров миссии Аполлон 11.

Почти все они сняты Нилом Армстронгом, так как именно в его руках находилась камера во время высадки на Луну 20 июля 1969 года.

Запуск Аполлона 11 сверхтяжелой ракетой Сатурн-5 с космодрома имени Джона Кеннеди на мысе Каннаверал (штат Флорида, США)

Фото: NASA

Эдвин Олдрин спускается из лунного модуля, чтобы примкнуть к Нилу Армстронгу и стать вторым человеком на Луне

Фото: NASA

Первые люди на Луне. На снимке — Эдвин («Базз») Олдрин. Справа внизу — фрагмент лунного модуля Орел

Фото: NASA

Первые следы человека на Луне

Фото: NASA

Эдвин Олдрин готовится разместить на Луне научное оборудование, в том числе для исследования сейсмической активности спутника Земли

Фото: NASA

Центр управления миссией Аполлон 11 на Земле в момент высадки на Луну. На мониторе можно увидеть Нила Армстронга и Эдвина Олдрина

Фото: NASA

Командир экипажа Аполлон 11 Нил Армстронг на борту корабля после успешного завершения высадки на поверхность Луны

Фото: NASA

Американский флаг на Луне. Рядом с ним — астронавт Эдвин Олдрин

Фото: NASA

Памятная табличка, оставшаяся на Луне, которая была прикреплена к лестнице посадочного модуля

Фото: NASA