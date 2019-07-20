«За час проехали метров 10»: очереди на литовской границе 20.07.2019, 12:38

Фото: tut.by

Сложной ситуация будет оставаться до вечера.

Пользователи Onliner, собравшиеся провести выходные в Литве, сообщают о непростой ситуации на границе. В пунктах пропуска очень медленно движется очередь. Это связано с процедурой замены программного обеспечения литовской стороной, о чем накануне предупреждал Погранкомитет Беларуси.

«Только что по радио объявили, что литовская сторона меняет программное обеспечение (нашли время — в субботу!), поэтому возможны задержки при пересечении границы. За час проехали метров 10», — пишет один из участников нашего форума. «С 8 утра стоим. До литовского контроля машин 10», — обрисовывает ситуацию в «Беняконях» еще один форумчанин.

По данным на 11:00, в пункте пропуска «Каменный Лог» проверки документов в очереди ожидают более 50 легковых машин, в «Котловке» и «Лоше» — более 30 машин, в «Беняконях» — более 20.

Сложной ситуация будет оставаться до вечера.

«По информации, полученной от таможенной службы Литовской Республики, 20 июля 2019 в период с 9 до 18:30 в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не будут функционировать информационные системы в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами по обновлению программных продуктов. Соответственно прием транспорта сопредельной стороной будет осуществляться неритмично, — информировал вчера сайт ГПК.— Планирующим пересечение границы через пункты пропуска «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка», «Привалка» просьба учитывать данную информацию и по возможности использовать иные пункты пропуска».