«Украинская правда»: Аваков и Луценко должны уйти в отставку 1 20.07.2019, 12:42

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Юрий Луценко и Арсен Аваков

Фото: gp.gov.ua

За три года так и не найдены виновные и заказчики убийства журналиста Павла Шеремета.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и глава Нацполиции Сергей Князев должны уйти в отставку из-за нераскрытого убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в заявлении издания «Украинская правда» к третьей годовщине убийства Шеремета.

Авторы заявления отмечают, что последний публичный отчет по поводу убийства Шеремета имел место на пресс-конференции главы МВД, которая состоялась еще в феврале 2017 года.

«Документальный фильм-расследование "Слідство.Інфо" выявил множество ошибок в работе следствия. Благодаря нашим коллегам, а не работе следователей, мы смогли узнать неизвестные обстоятельства убийства Шеремета. Нацполиции и Генпрокуратуре не оставалось ничего другого, как признать эти ошибки. Обидно, что ответственности за них так никто и не понес», - говорится в обращении.

«Мы требуем политической ответственности для руководителей правоохранительных органов, которые так и не смогли ответить на вопрос "Кто убил Павла?". Мы подчеркиваем, что министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Юрий Луценко и глава Нацполиции Сергей Князев из-за нераскрытия убийства известного журналиста должны уйти в отставку ... Надеемся, что парламент IX созыва поддержит этот запрос общества на установление справедливости», - говорится в заявлении.

Журналисты требуют от президента Владимира Зеленского сформировать рабочую группу из представителей правоохранительных органов, которая могла бы отчитаться перед обществом о том, что было сделано в расследовании этого дела за последние три года.