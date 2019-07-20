Вместо заказанного в интернете товара пришла посылка с бумагой и рыболовной катушкой 3 20.07.2019, 12:49

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Как жительница Лоева стала жертвой мошенников.

16-летний подросток в Лельчицах открыл свой бизнес в одной из известных социальных сетей. После первой сделки дома появились правоохранители из райотдела милиции. Молодому предпринимателю инкриминируется часть 1 статьи 209 УК Республики Беларусь (мошенничество). Заработать дополнительную копейку на жизнь он решил продажей парогенераторов, пишет «Гродненская правда».

Объявление с фото и стоимостью разместил в социальной сети. Вскоре поступил первый заказ из Лоева. Через почтовое отделение парень отправил курительный аппарат наложенным платежом. Когда женщина оплатила 90 рублей за полученную посылку и вскрыла, она поняла, что над ней кто-то здорово пошутил. В коробке оказался бумажный мусор и рыболовная катушка времен СССР.

Шутку заказчица не оценила и обратилась с соответствующим заявлением в милицию. Найти отправителя по имеющимся реквизитам оказалось несложно. Деньги изъяты частично.