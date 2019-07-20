FaceApp как индикатор токсичности российского IT-бизнеса 5 20.07.2019, 13:03

Любой интернет-сервис из РФ теперь вынужден доказывать, что не работает на спецслужбы.

В последние дни соцсети захватило очередное сумасшествие: многие размещают свои "состаренные" фотографии, полученные с помощью приложения FaceApp. Такие вирусные явления происходят периодически, но далеко не все из них сопровождаются скандалами и обсуждениями с точки зрения безопасности обычных пользователей и даже целых государств. Далеко не на все сетевые развлечения обращают свое внимание политики и чиновники, пишет Немецкая волна.

Нечто похожее происходило по всему миру три года назад, в момент повального увлечения игрой Pokemon Go. Про безопасность тогда тоже многое говорилось. Согласно популярной конспирологической версии, разработчики разместили самых ценных покемонов на чувствительных или даже суперсекретных объектах и с помощью пользователей собирали их фотографии.

Много такой чуши говорили и в России, но на то они и особые, на то они и духовные, чтобы единственный связанный с этой игрой судебный процесс - в отношение блогера Руслана Соколовского - касался вовсе не угроз безопасности, а оскорбления чувств верующих.

Мировая паранойя в связи с FaceApp

Теперь паранойя охватывает отдельных людей по всему миру. После скандалов вроде того, что был вокруг компании Cambridge Analityca, из-за которой глава Facebook Марк Цукерберг теперь то и дело ходит объясняться в американский Конгресс, тема использования в политических целях личных данных интернет-пользователей весьма популярна. Люди по всему миру постепенно усваивают, что самая обычная информация о них - ходовой товар, но самое обидное, что они сами не получают с его продажи ни копейки. Потому возмущение теми, кто этими данными так или иначе интересуется, многократно усиливается обидой на статус дойной коровы, в котором пользователь невольно оказывается.

Особенно сильны эти опасения за пределами РФ, главным образом потому, что FaceApp - российское приложение, его разработала компания бывшего сотрудника "Яндекса" Ярослава Гончарова. Истории с вмешательством в президентские выборы в США, попытками атаки на штаб-квартиру ОЗХО, кражей файлов, связанных с расследованием гибели MH-17, и прочие "русские хакеры" делают свое дело. Эти русские явно не просто так собирают наши фотографии и обучают на них свой искусственный интеллект! Странно, что никто не вспомнил навязчиво повторяемые Владимиром Путиным слова о том, что лидер этой сфере будет властелином мира - тут бы паззл и сложился!

При этом FaceApp становится вирусным не впервые, два года назад многие развлекались тем, что изменяли свое (или чужое) лицо с помощью другой прически, бороды и прочих фильтров. Но тогда про безопасность и коварную нейронку (искусственную нейронную сеть. - Ред.), обучающуюся на миллионах портретов, никто не говорил. Более того, это далеко не первая программа подобного рода, и даже не первая российская. Но, скажем, приложение Prisma в сборе данных в 2016 году никто массово не обвинял, во всяком случае до американских сенаторов дело не доходило.

Волна обвинений в адрес России

Очевидно, что у многих и игроков мирового IT-рынка, и западных политиков всегда есть желание, пользуясь удобным поводом, утопить конкурентов и сыграть на страхах публики. Если хотите - можете назвать это проявлением русофобии.

Тем более что к сегодняшнему дню специалисты по IT-безопасности более или менее сошлись в выводах насчет того, что приложение FaceApp не анализирует все фотографии на мобильном устройстве, да и в целом серьезной опасности не представляет - просто пользовательское соглашение было написано не слишком удачно. Ну а нейронные сети на чем только не обучают - в интернете есть бесчисленное множество портретов, прежде всего в соцсетях, где они привязаны к профилю, то есть к имени, году рождения и прочим столь ценным в наши временам данным, обучай - не хочу.

Одним приложением (возможности которого - ничто по сравнению с Facebook) больше, одним - меньше, подумаешь, угроза. Мы и так живем в суперпрозрачном мире, каждую секунду оставляя какие-нибудь цифровые следы, а человека, не имеющего аккаунта в соцсети, а лучше - в нескольких, подозревают в нехорошем.

Но волну уже не остановить: на FaceApp в ФБР жалуется сенатор-демократ Чарльз Шумер, а руководство Национального комитета Демократической партии США призвало сотрудников немедленно удалить российскую разработку. Их можно понять: обжегшись на взломе почты комитета Демпартии, что, возможно, в конечном итоге стоило Хиллари Клинтон поста президента, они готовы дуть на любую, даже самую призрачную и теоретическую угрозу.

Экспансии российского IT-бизнеса в планах нет

Возможно, тех, кто в Кремле, да и в целом сторонников современного внешнеполитического курса России, устраивает то, что пресловутые "русские хакеры" мерещатся американцам и прочим "зарубежным партнерам" повсеместно. Но вот российскому бизнесу вся эта доблесть доставляет вполне конкретные неудобства.

Можно верить или нет в то, что выкинутая два года назад с американского рынка "Лаборатория Касперского" работает на спецслужбы, можно говорить, что "Яндекс" и "Вконтакте" заблокированы в Украине по политическим причинам, в конце концов дело прошлое, потери, что называется, заиграны.

Угрозы безопасности со стороны коммерческих IT-компаний - категория часто сомнительная, весьма эфемерная, весьма непросто доказуемая. Другое дело, что российский IT-бизнес еще долго будет токсичным, вынужденным доказывать, что он не аватар ФСБ, ГРУ и прочих подобных структур. Впрочем, возможно, расчета на международную экспансию в этой сфере и не было. Туда - нефть и газ, а для вас и в России - цифровая экономика и автономный Рунет. За работу, товарищи.