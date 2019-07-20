Автомобиль ГАИ снова попал в аварию 3 20.07.2019, 13:16

1,004

В Шарковщинском районе автомобиль Госавтоинспекции столкнулся с Renault.

При совершении маневра разворота на узкой проселочной дороге с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета совершено столкновение с автомобилем Renault Sandero, который двигался в попутном направлении.

Об этом сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Машинам причинены незначительные механические повреждения, пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.