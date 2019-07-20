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Автомобиль ГАИ снова попал в аварию

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  • 20.07.2019, 13:16
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В Шарковщинском районе автомобиль Госавтоинспекции столкнулся с Renault.

При совершении маневра разворота на узкой проселочной дороге с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета совершено столкновение с автомобилем Renault Sandero, который двигался в попутном направлении.

Об этом сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова

Машинам причинены незначительные механические повреждения, пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.


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