Эксперты рассказали, как можно похудеть, не голодая 20.07.2019, 13:22

Единственный способ похудеть - это создание дефицита калорий.

Но как это сделать, не голодая?

Есть продукты с низким содержанием калорий. Таких продуктов можно съесть много, а это избавляет от психологического эффекта недоедания, пишет medikforum.ru.

Употреблять белок. При попадании белка в желудок организм подавляет чувство голода.

Больше клетчатки. В рационе худеющих обязательно должны быть продукты, насыщенные клетчаткой, – в первую очередь, овощи, в составе которых не содержится крахмал. Также полезны цельнозерновые злаки и фрукты.

Есть полезные жиры. Включите в рационе орехи, оливковое масло, авокадо. В них содержатся жиры, улучшающие пищеварение и способствующие активному выведению из организма продуктов распада, возникающих как результат метаболизма.

Пить воду. Речь идет именно о том, что пить ее во время еды. Вода способствует набуханию клетчатки в желудке. Благодаря этому насыщение приходит быстрее.