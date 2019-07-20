Иран задержал в Ормузском проливе два британских судна 1 20.07.2019, 13:25

Налицо признак эскалации напряжённости в регионе.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что иранские власти захватили в пятницу в Ормузском проливе два британских судна. Налицо признак эскалации напряжённости в регионе, где проходят стратегически важные морские пути, отмечает Радио Свобода со ссылкой на Associated Press.

По словам Ханта, одно из захваченных судов ходит под британским флагом, другое под либерийским. Экипажи состоят из граждан разных государств. По всей вероятности, среди них нет британских подданных, заявил глава МИД Великобритании.

Захват судов недопустим, заявил Хант на чрезвычайном заседании правительства, посвящённом вопросам безопасности и освобождения обоих судов и их экипажей. Как передаёт Reuters, глава британского МИД предупредил Иран, что в случае ограничения свободы судоходства в Ормузском проливе самые большие потери понесёт именно иранская сторона.

Ранее в пятницу сообщалось, что Иран захватил в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero. Он был сопровождён в иранский порт за нарушение правил судоходства, заявляет иранская сторона.

В заявлении компании Stena Bulk, владеющей танкером, говорится о потере связи с экипажем после того, как к судну приблизились неидентифицированные корабли и вертолёт. Компания-судовладелец заявила, что танкер с экипажем в количестве 23 человек находился в международных водах, был атакован и затем препровождён, по всей вероятности, в иранский порт.

Инцидент произошёл через два дня после заявлений Вашингтона об инциденте с иранским дроном. Представители США заявили, что сбили беспилотный аппарат в небе над проливом. Власти Ирана категорически опровергли утверждения о потере своего дрона.

19 июля суд в Гибралтаре продлил на один месяц арест иранского танкера Grace-1, задержанного в начале месяца морской пехотой Великобритании у берегов её заморской территории. Британские власти утверждают, что танкер шёл с поставками нефти для правительства президента Сирии Башара Асада, чем нарушил санкции Евросоюза.