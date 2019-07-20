Фотофакт: Построенный к «Дожинкам» мост вот-вот рухнет 7 20.07.2019, 13:32

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Показуха может обернуться трагедией.

Фотографии пешеходного моста на Нижней набережной в Речице публикует тееграм-канал «Баста».

На первой фотографии - пешеходный мост на Нижней набережной в Речице. Несколько трещин в опорном столбе, некачественный бетон, торчащая арматура. Под водой незаметно, а во время засухи все косяки сразу бросаются в глаза.

Мост построили к «Дожинкам» всего лишь 12 лет назад. Сколько он еще простоит, как думаете? Сколько людей покалечится в случае ЧП и кто за это ответит? Жители города спросили об этом у местных чиновников. Ответ - он на втором фото - оказался предсказуем.

«Комиссия пришла к заключению о том, что расположение железобетонных конструкций не представляет опасности для жизни и здоровья людей», - говорится в отписке из райисполкома.

Наверное, такие же ответы были бы, если бы кто догадался спросить у Равкова по поводу зарядов для салюта 3 июля.

«Мы ж тут, под Чернобылем, мутанты. Выдержим падение моста, падение в двухметровые ямы в дорогах и падение уровня жизни», - мрачно шутят жители Речицы.