В Браславе поймали пьяного лже-милиционера в форме 2 20.07.2019, 14:32

Он пил вино в общественном месте.

В деревне Рубеж Браславского района задержали «фальшивого» милиционера, который выпивал на виду у всех в общественном месте.

Распивающий вино 48-летний мужчина находился в общественном месте в форме сотрудника милиции. На нем были милицейские фуражка, брюки и куртка с эмблемой МВД и сержантскими погонами. При этом милиционерам он не является, сообщили в областном УВД.

Его «приняли» сотрудники Департамента охраны и доставили в участок. В отношении мужчины составлены протоколы об распитии алкогольных напитков или пива в общественном месте, а также протокол за ношение формы. Форму изъяли, милиционеры выясняют, где он ее взял.