В США реставрируют памятник борцам за свободную Беларусь 20.07.2019, 14:44

Фото: facebook.com/vadzim.vasilyeu

Саут-Ривер стал одним из центров послевоенной белорусской эмиграции.

В городе Саут-Ривер в штате Нью-Джерси (США) 19 июля началась реставрация памятника борцам за свободную Беларусь. Об этом сообщил в Facebook активист белорусского движения в США Вадим Васильев.

Памятник был установлен в 1974 году. За это время потерял прежний вид, а бело-красно-белая краска облезла.

Белорусы появились в Саут-Ривере еще в конце XIX века. В 1950-е годы местечко стало одним из центров послевоенной белорусской эмиграции. Здесь существовали православный приход, церковь, культурный центр, ряд общественных и общественных организаций, издавались газеты и журналы.

Фото: facebook.com/vadzim.vasilyeu

На местном белорусском кладбище похоронены литераторы Юрка Витьбич, Янка Золак, Михаил Ковыль, Моисей Седнев, языковед Янка Станкевич, педагог Ефим Кипель, священники Станислав Ковш и Николай Лапицкий, политики Радослав Островский, Никандор Медейко и другие.