Проект завода АКБ под Брестом вновь не прошел экологическую экспертизу 6 20.07.2019, 15:46

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Фото: media-polesye

Отрицательное заключение, подписанное 19 июля, уже третье.

Третье заключение государственной экологической экспертизы по аккумуляторному заводу «АйПауэр» было подписано 19 июля. Оно отрицательное, сообщил «БГ» активист Дмитрий Бекалюк со ссылкой на заместителя директора по государственной экологической экспертизе Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации Минприроды Евгения Рачевского. По словам активиста, никаких подробностей Рачевский не сообщил, отметил лишь только, что информация есть в облисполкоме.

«Нужно знать, что точно написано в заключении. Это, безусловно, очень хорошая новость, но могут быть варианты», – прокомментировал информацию об отрицательном заключении активист Демьян Лепесевич.

«Если просто нашли недоработки в проекте – проект по закону должен пойти на доработку. Но тогда вопрос: почему раньше не увидели? Если, наконец, признали, что справка с исходными данными недостоверная (а я лично в этом уверен полностью – она не из Италии, и на основании ее нельзя было разрабатывать проектную документацию) – тогда отменяются все заключения государственной экологической экспертизы. Также отменяются все заключения государственной строительной экспертизы, проект идет на полную переработку, по вновь разработанной проектной документации проводятся новые общественные обсуждения. Также могут (обязаны) признать, что общественных обсуждений по проекту для предприятия мощностью 2 млн аккумуляторов не проводилось. Тогда точно так, как и для недостоверных исходных данных, – отмена всех заключений экологической экспертизы. Второе и третье имеет место, и должно быть так по закону. Это единственный правильный и законный вариант закрыть завод», – сказал Лепесевич.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода уверяли, что нарушений нет, до недавних пор об этом говорили и чиновники.

14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис приостановил строительство аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.

Активисты заявляют, что будут выходить на площадь и нести круглосуточное дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией до тех пор, пока предприятие не будет закрыто.