Чиновники отобрали у белоруски дочь из-за отсутствия работы в колхозе 19 20.07.2019, 16:18

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Фото: racyja.com

Через шесть месяцев дочь жительницы деревни Жукевичи могут отдать другим людям.

У Екатерины Кучкаровой, жительницы деревни Жукевичи, Коптевского сельского Совета служба опеки отобрала 10-летнюю дочь Анастасию. Отсутствие вакансий на работу в колхозе и неполучение алиментов от отца девочки стали причинами того, что семью Екатерины социальные службы определили, как социально опасную, передает «Радыё Рацыя».

Уже с февраля месяца 2019 года дочь находится в детском приюте. Говорит Екатерина Кучкарова:

- Мою дочку забрали 12 февраля, потому что мне дали время на трудоустройство, а я не устроилась на работу. От моей матери будто бы были жалобы, что я не кормлю ребенка.

С обвинениями Екатерина не согласна, так как имеет тяжелые отношения с матерью и отчимом. Пока, имея временные подработки для поддержания достатка, она, к сожалению, на постоянную работу устроиться не смогла. Ведь для работы в Гродно, где есть вакансии, ей пришлось бы жить в съемном жилье, либо в общежитии, которых она не может получить. Правозащитный центр "Весна" помогает Екатерине в обращениях во властные учреждения области. Говорит правозащитник Виктор Сазонов:

- Будет все равно лучше с матерью, когда мать нормальная. А здесь мы видим, что мать абсолютно нормальный человек. Не закрученная в какой-то алкоголь или в плохие компании. Из этой ситуации понятным становится, что когда люди решали бы этот вопрос, то они сказали бы, что да, ребенку будет лучше с матерью. А если решают этот вопрос чиновники, они думают о себе: вдруг что, мы будем виноваты. И они начинают решать проблему с формальной точки зрения.

Через шесть месяцев пребывания в центре содержания дочь могут отдать другим людям. Екатерина Кучкарова обращается ко всем людям доброй воли, юридическим и частным лицам помочь ей устроиться на работу и получить жилье. Только имея это, она сможет вернуть свою дочь Анастасию, которая ждет воссоединения с матерью.

Фото: racyja.com

На фото: После того, как дочь Екатерины забрали в приют, был составлен официальный «план работы», чтобы до июля мать трудоустроилась. Среди пунктов «плана» встреча с православным священником. Хотя Екатерина и ее дочь Анастасия принадлежат к протестантской конфессии евангельских христиан-баптистов, на нее набросили клеймо «сектантка».