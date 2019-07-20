Как строили самый громкий автомобиль в Беларуси 20.07.2019, 16:49

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Аудиооборудование «каблучка» впечатляет.

"Обычно всем интересно, сколько она весит", - говорит Иван, хозяин красного "каблучка". Вес у машины действительно примечательный - аж за две тонны при скромных габаритах, но выделяется она не только этим. Забавный с виду Renault на самом деле очень грозен - это самый громкий автомобиль в Беларуси, который побеждает в соревнованиях не только у нас, но и в России, пишет abw.by.

По словам Ивана, все началось давным-давно, когда они с братом смастерили сабвуфер для отцовской Audi 100, а потом весело катали девчонок по Сенице и ее округе. С той поры утекло много лет. Был и VW Golf, на котором будущий чемпион брал призовые места на первых соревнованиях в 2006 году, и Saab, и прочие авто. Но уже несколько лет Ваня кует победы на Renault Rapid 1996 г.в. О нем - рассказ владельца:

"Мальчик для битья"

- "Каблучок" сразу был бело-синим, как почтовый. Купил его шесть с половиной лет назад. Чисто случайно нашел в интернете, забрал из Житковичей за 500 долларов. Просто надоело ставить "музыку" в свои повседневные машины, потому что все это потом разбиралось и продавалось. Решил, что нужен "мальчик для битья". Увидел этот "каблук", понял, что туда как минимум можно больше всего запихнуть. По сути, мне нужен был только кузов.

Двигатель постоянно кипел. С таким мотором я его пригнал на SunDay на лафете - это был 2014 год. Мой друг Женя тогда помогал в организации. Я ему сказал: "Мне нужно проехать метров 15, "дунуть" и уехать по-быстрому". Жара тогда стояла, заводили машину с помощью специального аэрозоля, брызгая его в коллектор. Когда выезжал, то людей не видел, так она все задымила.

С ходу тогда заняли первое место, а потом целый день качали музыку - просто подключились от аккумуляторов в "каблуке" к Т4, который тянул лафет. После этого я понял, что надо менять мотор. Поставили дизельный 1.9 от Megane 2001 года. Там механический насос - то, что мне нужно для легкого подъема оборотов.

Мы знали, что вес машины будет большим, поэтому пришлось поменять всю подвеску, тем более что здесь все дешево. "Пневму" сзади поставили после первого года эксплуатации. Сейчас на ходу машина достаточно мягкая.

Диски такие попались случайно. В 2014-м я их купил в России за 500 долларов в комплекте с новой китайской резиной. Думал, что диски тоже китайские. Но они до сих пор ровные, несмотря на то, что я и в ямки попадал, и на "полицейских" влетал с таким весом. В итоге я узнал, что таких дисков всего три комплекта на всю Россию. Они выточены из цельного куска металла. Диски крепкие, хром на них тоже: и падало на них, и цепляли, и ездили по снегу - не облезают. Вроде как колеса японского производства.

Перед вторым годом перекрасил "каблук", но задачи сделать это очень хорошо не было. Будем откровенны: система стоит денег, а любая качественная покраска вытянула бы несколько тысяч долларов. Поэтому просто привели автомобиль в порядок.

"Ночью я никогда не включаю музыку"

Первоначально стоял один усилитель на сабвуферы на 7 киловатт и два усилителя на двери. На самом деле это примитив. На тот момент играло хорошо, но автозвук - это болезнь, всегда хочется большего.

Со временем захотелось построить машину под громкое и качественное звучание. Так я отказался от автозвуковых элементов в плане акустики и перешел на профаудио. Машина "заиграла". У меня стоят пассивные фильтры, в мире их вообще никто не использует, но за счет этого мы добились качественного звучания.

Понятно, что в Беларуси мы выигрывали все, что можно, - конкурентов не было. Поехали в российский Серпухов - заняли в двух классах первые места. Съездили на финал соревнований в Ростов-на-Дону - там выиграли у Hummer H2 от Loud Sound, в России он считается самым качественным автомобилем по звучанию. Заняли в итоге второе место, проиграли Barkas, но у него бюджет 100 тысяч долларов.

Я знал, что машина играет качественно, но мне хотелось больше давления. Поставил кастомные сабвуферы, они сделаны в Орле. Теперь на замере у меня летит в районе 28 киловатт на сабвуферы. Когда включаю людям послушать на повседнев, получается около 20 - это что-то вроде 164 децибелл. 165,6 - такой результат мы показали в этом году на российском "Автобезумии" и заняли первое место.

Примерный список оборудования

На данный момент в машине стоят:

два генератора по 370 ампер каждый, с выносным регулятором;

сзади - 1800 ампер, литий-железо-фосфатный аккумулятор;

два блока на сабвуферы от Bass Warrior, каждый по 24 киловатта;

шесть 15-дюймовых сабвуферов BW, катушка 4 дюйма. Каждый сабвуфер весит 42 кг;

процессор;

спереди в дверях только профаудио от итальянского и испанского производителей, на них по два немецких усилителя GroundZero;

две магнитолы: рядом с одной - выносной регулятор уровня усилителя сабвуфера, а вторая, в салоне, для прослушивания музыки на "повседнев".

Машина может воспроизводить все жанры, даже рок, но на определенной громкости. По городу могу пару раз проехать, да и то с учетом того, что еду на какую-то площадку для соревнований, например на улице Октябрьской. Ночью я никогда не включаю музыку - я понимаю, что это такое. Если я днем от Сеницы отъезжаю на пару километров для испытаний системы, мне уже друзья звонят и спрашивают: "Где ты стоишь?"

Больше удовольствия я получаю на площадках. Туда приходят люди, которые ценят автозвук. И то, бывает, бабулька или дедулька подойдут, спросят, что за фигней мы страдаем.

Как судят?

В соревнованиях по автозвуку есть разные классы участников. Я участвую в зачете "Эксперт" - это самый сложный. Судьи оценивают в том числе, как инсталлирована система: жесткость креплений, качество изоляции. Я в своей машине уверен: у нее в районе 50 предохранителей, много проводов, но ничего не загорится. Оценивается и внешний вид с учетом изменений, бонусные баллы можно получить за переделки.

Качество звука оценивается с помощью специальных дисков, которые записываются EMMA. Там есть треки, которые прослушивают судьи на определенном расстоянии от машины. Тональность, ширина, прочие параметры - на это обращается внимание.

Побочные эффекты

Каждый выезд - это рецидив или новая "болячка" у машины. Недавно, например, колесо отвалилось - спишем это на вес. Неделю назад отвалился "дворник", непонятно каким образом запустив моторчик, - тот сгорел.

Недавно сварили дверь, потому что она была как фольга. Рвало моторный щит в двух местах - подваривали. Сейчас его вообще оторвало от рамки стекла. Когда мы включили систему впервые, а мощности тогда было раз в 10 меньше, то лопнуло стекло, порвало металл на сантиметров 10. Нужно было сделать кабину жестче: вдоль стекла сверху вварили профиль под форму заводского усилителя. Распорка тоже для жесткости - не знаю, что без нее сейчас будет, да и не хочу знать.

Первое включение системы после межсезонья - из машины сразу высыпается ведро ржавчины, грязи и отвалившихся болтов.

В потолок я не уперся, в Беларуси можно выигрывать еще долго. Зато в той же России автозвук развит очень сильно. Но не думаю, что там есть машины без спонсорской помощи, которые могут показать результат лучше этого "каблучка". В основном я борюсь со спонсорскими автомобилями, в которые вложено много денег, ими занимается не один человек. У меня есть помощники, но в основном я все делаю сам.

Идти дальше можно бесконечно далеко. В Беларуси в этом году я просто катаюсь для себя и развлечения людей. Кубки? Если бы мне сказали, что можно просто приехать на площадку и включить музыку на целый день, то я бы не участвовал в соревнованиях. Здесь доказывать больше нечего и некому. Хочется, чтобы была конкуренция, ведь это стимул, чтобы расти. Стараюсь подсказывать другим, в автозвуке я самый старый участник.