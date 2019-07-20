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В Германии небольшой самолет упал на территорию гипермаркета

  • 20.07.2019, 17:13
Фото: bild.de

Самолет врезался в фасад здания.

В Баден-Вюртемберге, на юго-западе Германии, небольшой самолет упал на территорию гипермаркета, в результате чего погибли минимум три человека. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Bild.

По данным газеты, самолет врезался в фасад гипермаркета Bauhaus, специализирующегося на продаже строительных материалов и товаров для дома. Отмечается, что в мерах безопасности здание эвакуировали.

По предварительным данным, все трое погибших находились в самолете.

На месте происшествия находится полиция и устанавливает все обстоятельства. Согласно одной из версий, проблемы с самолетом могли возникнуть при посадке или взлете на аэродроме, который находился в нескольких сотнях метров от гипермаркета.


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