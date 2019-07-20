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Фристайлист Алексей Гришин продал свои медали

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  • 20.07.2019, 17:17
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Алексей Гришин

Белорус продал свои олимпийские медали почти за $100 тысяч.

Фристайлист Алексей Гришин продал свои олимпийские медали почти за 100 тысяч долларов. Это следует из информации на сайте интернет-аукциона, на который спортсмен выставил две свои награды, пишет tut.by.

Золотую медаль из Ванкувера-2010 приобрели за 68 750 долларов, а бронза с Игр 2002 года в Солт-Лейк Сити пошла за 28 410 долларов. Общая сумма — 97 160 долларов. Из этих денег будут удержаны сбор аукциона и налоги. Имена покупателей не называются.

Ранее Алексей Гришин заявлял, что продает свои медали, чтобы оплатить операцию близкому человеку, жизнь которого для него важнее "металла".


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