В Минске 25-летний парень «штурмовал» райотдел милиции 20.07.2019, 18:06

Он перелез через колючую проволоку и разбил стекло.

Странный случай произошел сегодня в Минске. 25-летнему парню зачем-то понадобилось проникнуть на территорию Центрального РУВД. Колючая проволока на заборе не стала для него преградой. Преодолев ее, он двинулся дальше.

«Сегодня около 13:10 на территорию Центрального РУВД Минска незаконно проник 25-летний житель столицы. Молодому человеку удалось перелезть через забор с колючей проволокой, подбежать к двери здания райуправления и руками разбить в ней стекло», — уточнили в пресс-службе МВД.

Парня тут же задержали сотрудники милиции. У него были порезы от колючей проволоки и стекла — пришлось оказать первую помощь и доставить в больницу.

«Предположительно, что правонарушитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Его действиям будет дана правовая оценка, — добавили в МВД. — Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 339 УК Беларуси („Хулиганство“), а вчера мужчина отмечал свой день рождения».