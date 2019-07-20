Мечислав Гриб: Беларусь придет к демократическому строю правления 1 20.07.2019, 19:07

Мечислав Гриб

И произойдет это достаточно скоро.

Председатель Верховного Совета 12-го созыва Мечислав Гриб отметил в интервью «БелГазете», что ни одна власть не является вечной.

- Общие тенденции развития в мире сдержать невозможно даже в стране с авторитарным режимом: ростки нового все равно будут пробиваться сквозь асфальт авторитаризма, хотя и очень-очень медленно.

Сейчас весь мир меняется, как мне кажется, в лучшую сторону, и Беларусь не исключение. Но изменения у нас происходят очень-очень трудно, с многочисленными препятствиями, и эти перемены обходятся народу слишком дорого. Движению вперед мешает авторитарный режим, установившийся в Беларуси, ручное управление страной, экономикой, отсутствие экономических реформ, свобод, слишком незначительное участие общественности, политических партий в жизни государства. Но ни одна власть не является вечной - ни авторитарная, ни диктаторская. Беларусь придет к демократическому строю правления, и произойдет это достаточно скоро.