Встаньте и идите! Дмитрий Гудков

20.07.2019, 19:15

ФОто: twitter

Идите на выборы, на площади, на улицы.

Десятки тысяч. Многие так и не смогли попасть на сам проспект, пройти через рамки. Так власти попытались спрятать свое поражение. Число москвичей, которые не хотят быть призраками, занизили в официозных СМИ и в МВД – но мы знаем правду. Я видел ее своими глазами.

Видел море людей, разделенное рамками. Спускаешься в метро ехать на митинг – рамки. Заходишь на проспект – рамки. Читаешь про митинг – и видишь пометку «согласованный»: опять рамки.

Все эти разжиревшие чайки, захватившие власть параноики-силовики: они давно уже не влезают ни в какие куртки и ни в какие рамки. И так будет, пока мы не остановим их. Я не собираюсь ждать, пока все мы не начнём выглядеть, как в Faceapp. Они воруют не только деньги. Не только выборы. Не только власть. Они крадут наше время.

20 лет мы живем в захваченной стране. 20 лет мы зачем-то терпим все это унижение. А ведь нас десятки миллионов человек, которые сами хотят управлять своей страной!

Я обращаюсь к тем, кто сейчас не здесь. Встаньте и идите! Идите на выборы, на площади, на улицы.

Потому что они уже идут за вами. Устроить свалку под окнами, украсть выборы, подбросить наркотики, отжать квартиру, просто убить, потому что могут. Ваш диван – это ваш гроб. Встаньте и идите – докажите, что вы граждане, которым больше не нужны никакие рамки.

Дмитрий Гудков, Facebook