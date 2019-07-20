Стали известны возможные соперники БАТЭ в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов 20.07.2019, 19:45

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Во 2-м раунде отбора борисовчане сыграют с норвежским «Русенборгом».

Определился круг возможных соперников БАТЭ в 3-м квалификационном раунда Лиги чемпионов, передает pressball.by.

Напомним, во 2-м раунде отбора борисовчане сыграют с норвежским "Русенборгом" (24 июля в Борисове, 31 июля в Тронхейме). В случае выхода в следующую стадию, белорусский полпред попадает в корзину сеяных.

Путь чемпионов

Сеяные

Аякс (Голландия) — 70.500

Селтик (Шотландия) — 31.100/Калью (Эстония) — 3.500

Копенгаген (Дания) — 31.100/Нью-Сейнтс (Уэльс) — 6.000

Динамо Загреб (Хорватия) — 29.500/Сабуртало (Грузия) — 0.950

БАТЭ (Беларусь) — 27.500/Русенборг (Норвегия) — 11.500

АПОЭЛ (Кипр) — 25.500/Сутьеска (Черногория) — 3.000

Несеяные

ПАОК (Греция) — 23.500

Карабах (Азербайджан) — 22.000/Дандолк (Ирландия) — 7.000

Марибор (Словения) — 18.500/АИК (Швеция) — 5.500

Црвена Звезда (Сербия) — 16.750/ХИК (Финляндия) — 9.000

Маккаби Тель-Авив (Израиль) — 16.000/Клуж (Румыния) — 3.500

Валетта (Мальта) — 4.250/Ференцварош (Венгрия) — 3.500

Жеребьевка 3-го квалификационного раунда пройдет в Ньоне 22 июля. Победители противостояний из первой корзины с меньшим коэффициентом возьмут при процедуре возьмут коэффициент побежденной команды.

Матчи 3-го раунда назначены на 6/7 и 13 августа.