Иран объяснил задержание британского танкера 20.07.2019, 20:09

1,121

В Лондоне действия Тегерана называют «враждебными».

Иранские власти в субботу объяснили вчерашнее задержание британского танкера в Ормузском проливе тем фактом, что Stena Impero якобы пострадал в результате столкновения с рыболовным судном. В Лондоне в утверждения Тегерана не верят, называя действия иранских властей «враждебными», передает «Голос Америки».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский танкер через 2 недели после того, как Британия задержала у берегов Гибралтара иранский танкер, обвинив его в нарушении санкционного режима в отношении Сирии.

Как говорится в сообщении информагентства «Фарс», силы КСИР отбуксировали к берегу Stena Impero после того, как британский танкер якобы столкнулся в Ормузском проливе с иранским рыболовным судном. При этом в Тегеране утверждают, что иранские рыбаки несколько раз предупредили экипаж танкера о неминуемом столкновении, однако этот призыв был проигнорирован.

Танкер, на котором в момент задержания не было никаких грузов, был доставлен в иранский порт Бандар-Аббас. Судно и весь экипаж в составе 23 человек (18 из них – граждане Индии) останутся в порту на все время расследования. Об этом заявил глава портовой администрации провинции Хормозган Алахморад Афифпур.

Министр обороны Великобритании Пенни Мордаунт назвала инцидент «враждебными действиями». В Форин-офис (британское внешнеполитическое ведомство) срочно вызвали временного поверенного в делах Ирана. Франция и Германия поддержали Великобританию, осудив захват судна.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил в пятницу, что реакция Лондона на захват танкера будет «взвешенной, но решительной». Хант считает, что Иран решил зеркально ответить на задержание иранского танкера в Гибралтаре. Глава Форин-офиса добавил, что решение будет найдено с помощью дипломатии: Лондон, по словам Ханта, «не рассматривает военные варианты». Власти страны рекомендовали британским судам пока не появляться в районе Ормузского пролива.

Судно направлялось в Саудовскую Аравию.