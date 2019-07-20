Букет специй Виталий Портников

20.07.2019, 20:29

Виталий Портников

Фото: facebook.com

О парламентских выборах в Украине и после них.

Для многих наблюдателей в Украине и за ее пределами досрочные парламентские выборы в Украине кажутся естественным продолжением президентской предвыборной кампании с предсказуемым результатом. Победа бывшего шоумена Владимира Зеленского на выборах главы государства не оставляла никаких сомнений в том, что на парламентских выборах победу одержит партия, столь же виртуальная, сколь и сам президент – "Слуга народа". А решение провести внеочередные парламентские выборы только усиливали уверенность в успехе этого нового формирования, потому что именно сейчас рейтинг популярности Зеленского и связанных с ним немотивированных ожиданий электората находится на пике.

Однако избрание 423 депутатов, тем более по смешанной системе – отнюдь не то же самое, что избрание одного человека президентом страны. Тем более, когда речь идет о появлении политической партии буквально из ниоткуда. Уже эта спешность и случайность формирования партии может сыграть с президентом и его ближайшим окружением злую шутку.

С одной стороны, поспешное проведение выборов, когда украинские граждане еще не успели убедиться в бессмысленности своих ожиданий и обвинить в собственной наивности и глупости не себя, разумеется, а своего избранника, создает для партии "Слуга народа" очевидные электоральные преимущества. С другой – людей в список по большей части пришлось брать, что называется, с улицы. Именно поэтому в нем оказались люди совершенно разных политических убеждений – а по большей части с отсутствием убеждений как таковых. Именно поэтому мы можем предвидеть нарастание внутренних противоречий как в самой фракции, так и в ее отношениях с президентским офисом, так и внутри самого офиса за влияние на депутатов, так и среди олигархических группировок, пропихнувших своих людей в список, так и между олигархическими группировками и самим Зеленским и его окружением – и все это будет только множить хаос и может сделать самую большую парламентскую фракцию неработоспособной.

Еще более неопределенной является ситуация с мажоритаркой. Мы вообще не можем предсказать, какое количество депутатов от "Слуги народа" пройдет по мажоритарным округам, но с уверенностью можем заявить, что по большей части это такие же случайные люди, как и те, кто попал в список. Только с одним важным отличием: это люди независимые, которые способны покинуть президентскую фракцию в ситуации любого кризиса или просто потому, что пребывание в ее рядах не удовлетворит их ожиданий и не будет гарантировать переизбрания на следующий срок. А ведь именно от этих людей и зависит устойчивость президентского большинства и коалиции. Именно с этими людьми в первую очередь и нужно будет работать.

Но кто будет работать? И как? Не секрет, что аналогичные проблемы существовали и у других больших и маленьких фракций в предыдущих созывах украинского парламента.

Однако всегда существовала система, позволявшая выстроить взаимодействие, по крайней мере, с ядром фракции – на политической или финансовой основе, всегда существовало четкое представление о целях самого главы государства и о задачах депутатов. Ничего этого сегодня и в помине нет.

Когда Владимир Зеленский – а вслед за ним и представители окружения триумфатора – сразу же после выборов заговорили о "монобольшинстве", за этим стояло не только желание сосредоточить всю власть в руках президента и его соратников. За этим стояло и элементарное неумение и нежелание договариваться, неспособность понять, как функционирует политическая система – не только политическая система Украины, а политическая система вообще. Люди, никогда не сталкивавшиеся с Аристотелем или Макиавелли, решили одолеть политику с помощью примитивных телевизионных сценариев, не подразумевающих консультаций и диалога.

А ведь договариваться придется. И не только с собственной фракцией, но и с потенциальными коалиционными партнерами – потому что даже приблизительная социология не обещает "монобольшинства" Зеленского. И тут появляются дополнительные проблемы.

Все остальные фракции нового украинского парламента будут очень небольшими. Коалицию, вполне вероятно, не удастся составить из двух партий, разве что из трех – и тут, разумеется, аппетиты и пожелания небольших фракций будут возрастать несоразмерно, что только будет усиливать раздражение и без того склонного к панике президента, который просто не будет понимать, почему эти, которые никто, требуют от него так много и почему без них нельзя. И это будет только усиливать напряженность при формировании коалиции и предопределит ее скорый распад.

Впрочем, вполне вероятно, что с одной фракцией у "Слуги народа" голосов хватит – с "Оппозиционной платформой". Но это крайне рискованный шаг, потому что он немедленно убедит не только активную часть общества, но и многих патриотически настроенных сторонников самого Зеленского, что на самом деле речь идет о замаскированном реванше, который теперь никто и не собирается маскировать. Коалиция с Медведчуком не оставит никакого выбора таким силам, как "Голос" или "Батькивщина", значительно увеличит общественный авторитет "Европейской Солидарности" и создаст предпосылки для краха власти даже в том случае, если коалицианты из "Оппозиционной платформы" будут озабочены деньгами, а не примирением с Россией (хотя как это может быть?). Не уверен, что Зеленский ко всему этому готов – по крайней мере, на данном этапе.

Но тогда с кем он будет договариваться? С "Голосом"? С "Батькивщиной"? Каждая из таких коалиций – и тем более коалиция с обеими этими политическими партиями – таит в себе неисчислимые риски и для самого нового президента, и для политической системы страны в целом.

Коалиция с "Голосом", которую хотели бы увидеть западные партнеры Украины (это будет почти "молдавский" вариант, союз "умеренных" с "патриотами" и все – "новые лица", которые не любят олигархов), может столкнуться с отсутствием самой возможности личной договоренности Зеленского и Вакарчука.

Честно говоря, Вакарчук может быть премьером не худшим, чем Зеленский президент, но именно этот факт может оттолкнуть шоумена-неофита: с чего бы это ему отдавать самую влиятельную должность в стране другому неофиту с маленькой фракцией, когда все в стране теперь должно принадлежать ему и его друзьям-"квартальщикам"? Добавьте к этому элементарную личную зависть человека, который никогда не собирал и не соберет стадион и для которого это является высшей ценностью, к человеку, который легко собирает стадионы и этим гордится – и вы поймете, что даже если эти двое и договорятся, то обрекут себя на взаимную ненависть и быструю ссору. А теперь просто добавьте к этому острому блюду рецепт от настоящего повара острых блюд – Юлии Тимошенко. И вы получите такой букет специй, который никакая Украина не переварит.

Можно предположить, что единственным выходом из этой безвыходной ситуации станут досрочные парламентские выборы уже через год-полтора, когда станет ясно, что украинская политическая система не работает и без перезагрузки ей не обойтись. Но есть и другой вариант, куда более правдоподобный.

Еще накануне выборов многие влиятельные акционеры проекта "Зеленский" утверждали в частных беседах, что избрание неопытного шоумена главой государства является всего лишь переходным этапом к парламентской республике – надо лишь, чтобы народ убедился, что его "хотелки" не срабатывают, и предоставил настоящим хозяевам страны свободу действий. И в этом случае парламент может быть не переизбран, а переформатирован с точки зрения влияния. И та же фракция "Слуги народа" на фоне исчезнувшего рейтинга Зеленского обеспечит транзит власти и усиление роли парламента, правительства и "неожиданного" премьера, согласованного либо олигархами, либо внешними игроками, либо теми и другими сразу.

В этой ситуации внеочередные парламентские выборы, впрочем, тоже неизбежны, но они могут пройти позже, чем через год, или совпасть с внеочередными выборами президента. А, может быть, и не будет больше никаких выборов президента. А украинцам дадут возможность проголосовать за парламент, который и выберет им нового президента страны – чтобы больше без телесериалов и неожиданностей.

Понятно, что Владимир Зеленский будет стараться противостоять такому сценарию – но для этого главе государства нужно ответить на многочисленные ожидания своего электората, причем в короткий срок. Проще говоря, совершить то самое чудо, которого от него ждут.

И если Зеленский окажется чудотворцем, то тогда все эти размышления не имеют никакого реального смысла.

Ну, а если вдруг не окажется – тогда нам всем придется возвращаться к реальной политике.

Виталий Портников, «Буквы»