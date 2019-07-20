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Пример Польши

  • Вячеслав Черкашин
  • 20.07.2019, 21:35
  • 1,255

Польша последние три года фонтанируют идеями поддержки бизнеса.

Сохранить темп экономического роста страны - главная задача властей Польши. Они буквально фонтанируют идеями. И пока у них все получается.

Польша не желает охлаждения своей экономики. Неутешительный прогноз Международного валютного фонда на 2019 год - 3,8% ВВП, на 2020 год - 3,1%, заставляет польские власти принимать беспрецедентные и, на мой взгляд, достаточно успешные шаги с целью сохранения темпов экономического роста. Польша последние три года фонтанируют идеями поддержки бизнеса.

Например, масштабный проект 2017-2018 годов "Новая Конституция для бизнеса". Это документ, охватывающий пять законов, которыми ввели в действие шесть принципов для взаимоотношений "бизнес – власть":

1. Что не запрещено, то разрешено.

2. Презумпция невиновности (добропорядочности) предпринимателя.

3. Дружественная интерпретация всех нестыковок законодательства (все в пользу бизнеса).

4. Принцип пропорциональности наказания совершенному нарушению (сокращение штрафов).

5. Молчаливого согласия или принцип гильотины (уведомил, не получил возражений от органа власти, - значит, получил согласие).

6. Прямой ответственности государственных служащих за нарушение закона.

Параллельно с принципами были внедрены механизмы по снижению административной нагрузки на малый бизнес:

- введено понятие "незарегистрированной деятельности" (firma na próbę).

Отныне деятельность, приносящая доход не превышающий 50% минимальной заработной платы (около 260 евро в месяц), не надо регистрировать в государственных органах. Достаточно раз в год сдать в налоговую службу общую декларацию о доходах;

- в течение шести месяцев с момента регистрации деятельности предприниматель частично освобождается от платежей по социальному страхованию (ZUS).

В среднем сумма налоговой скидки позволяет платить в четыре раза меньше социальных взносов. Аналогичное правило касается предпринимателей - физических лиц, возобновляющих свою деятельность (не менее 60 месяцев с даты приостановления);

- запущен институт приостановки деятельности для частных предпринимателей (до 60 месяцев), для компаний (до 24 месяцев) путем уведомления налоговых органов. Налоги и взносы "в отпуске" платить не нужно;

- с 15 марта 2018 года все отчеты налоговая принимает только в электронном виде (бумажных отчетов больше не существует!).

В конце 2018 года политика экономического роста была подкреплена Законом о поддержке новых инвестиций, предусматривающего расширение сферы действия режима специальных экономических зон (СЭЗ) на всю территорию страны. Инвестор вправе получить освобождение от уплаты налога на прибыль и налога с доходов физических лиц (CIT и PIT) в течение 10, 12 или 15 лет (в зависимости от размера и сферы инвестиций, уровня безработицы в регионе, количества созданных рабочих мест) без необходимости регистрировать бизнес в рамках территорий уже существующих 14 СЭЗ.

Но и это еще не все. Текущий год в Польше начался не менее активно. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий презентовал пакет инициатив, получивших название Пятерка Качинского (piątką Kaczyńskiego), среди прочего:

- полное освобождение от налога с доходов физических лиц моложе 26 лет;

- снижение базовой ставки НДФЛ с 18% до 17%.

Сейм Польши не заставил себя ждать и вчера проголосовал необходимые изменения в национальное законодательство. Уже с 1 октября 2019 года зарплаты молодых людей (не старше 26 лет), не превышающие 85500 злотых будут освобождены от налогообложения.

Вячеслав Черкашин, liga.net


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