«Грязная нефть» может обернуться для РФ самодельным эмбарго Александр Коваленко

20.07.2019, 22:23

1,672

Мировой бензоколонке светит вариант добычи и продажи сырья себе же в убыток.

С 1 июля в России вступит в силу новый ГОСТ, согласно которому допустимое содержание хлорорганики в нефти будет из 6 частей на миллион (ppm). Делается это с целью дальнейшего смешивания “грязной нефти” из нефтепровода “Дружба” с чистой и последующей её продажи.

Правда, у этого метода есть целый ряд негативных сторон. Первая из них — это фактическое признание Россией того, что полноценного цикла утилизации и переработки нефти такого уровня и объема загрязнения у неё, “великой сверхдержавы”, нет. А вторая сторона – это ухудшение качества нормальной нефти и падение её в цене.

Собственно, за окном середина июля, и процесс смешивания, а также первый эффект от оного идет полным ходом.

Известно, что первые партии “грязной нефти” уже направлены на Московский НПЗ, Киришинефтеоргсинтез и НОРСИ для так называемой переработки. Причём процесс этот может затянуться до 2021 года, а, следовательно, ближайшие два года российская нефть будет идти на экспорт по значительно меньшей цене, нежели её реальная стоимость в “чистом” виде.

Грубо говоря, скидка на “грязную нефть” может составлять от $2 до $10 за баррель.

При этом вышеперечисленные нефтеперерабатывающие заводы будут нуждаться в дополнительном финансировании в связи с переработкой некондиционной нефти, что повышает частоту ремонта и замену оборудования из-за коррозии, выхода техники из строя.

В условиях спада цен на нефть, а также падения добычи и экспорта нефти в самой РФ, и всеми вышеперечисленными подводными камнями, можно смело говорить о том, что Россия своей же хлорированной нефтью завела себя чуть ли не в состояние эмбарго.

Ведь если падение цен на нефть снова войдет в тренд, то сырье из РФ будет еще минимум два года значительно дешевле, и в какой-то момент попросту нерентабельно для экспорта. В свою очередь, специфика большинства разрабатываемых месторождений РФ в том, что останавливать их работу нельзя. А это значит, что мировой бензоколонке и вовсе светит вариант добычи и продажи сырья себе же в убыток.

Александр Коваленко, sprotyv.info