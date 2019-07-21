США готовят операцию для обеспечения свободы навигации на Ближнем Востоке 21.07.2019, 8:06

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Операция Sentinel коснется Персидского залива, Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов и Оманского залива.

Центральное командование ВС США (Centcom) разрабатывает международную морскую операцию Sentinel для "обеспечения свободы навигации" в свете недавних событий в регионе Персидского залива. Об этом говорится в заявлении командования, находящегося в подчинении американского министерства обороны, передает dw.com.

"Целью операции Sentinel является обеспечение стабильной обстановки на море, обеспечение безопасного судоходства и снижение напряженности в международных водах в акватории Персидского залива, Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов и Оманского залива", - подчеркивается в заявлении.

Данная мера позволит заинтересованным странам в условиях более тесной координации усилий осуществлять сопровождение судов, ходящих под их флагами.

При этом в Centcom подчеркивают, что для успеха инициативы потребуются "вклад и руководство региональных и международных партнеров" США. Вашингтон координирует свои усилия на этом направлении со своими союзниками в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Обвинение в нарушении правил международного судоходства

Ранее шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства. Лондон пригрозил Тегерану серьезными последствиями в случае, если Иран в ближайшее время не освободит нефтяной танкер.

Речь не идет о военном вмешательстве, подчеркнул глава британского МИДа Джереми Хант. По его словам, Лондон ищет дипломатическое решение ситуации. Кроме того, Великобритания рекомендует своим судам временно отказаться от маршрутов в акватории региона, заявила представитель британского правительства.