Брестское «Динамо» одержало крупную победу над «Торпедо»-БелАЗом 1 21.07.2019, 8:13

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Брестчане вышли на первое место чемпионата Беларуси.

Брестское "Динамо" одержало волевую победу над "Торпедо"-БелАЗом в домашнем матче 16-го тура чемпионата Беларуси — 4:1, сообщает pressball.by.

Брестчане вернулись на первое место в таблице, однако у БАТЭ есть игра в запасе.

ДИНАМО Бр — ТОРПЕДО-БЕЛАЗ — 4:1

Брест. 20 июля. ОСК "Брестский". 20.45. 8355 зрителей.

Судьи — В.Шимусик, А.Войтешонок (оба — Осиповичи), Д.Загорельский (Орша); В.Русаков (Минск), С.Красников (Гродно).

ДИНАМО Бр: Гутор — Веретило, Павловец, Кики, Витус — Кисляк, Нойок — Савицкий, Милевский (Юзепчук, 79), Нехайчик (к) (Никифоренко, 91+) — Лаптев (Хобленко, 88).

Запасные: Павлюченко, Дуарте, Кацикас, Иванов.

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Бушма — Хачатурян (к), Левицкий (Мышенко, 72), Николаевич (Премудров, 69), Климович, Юсов, По, Гайдучик, Кузьменок, Бегунов, Обрадович (Горбачик, 61).

Запасные: Горбунов, Козлов, Соловей.

ГОЛЫ: 0:1 — Обрадович (7). 1:1 — Кики (23). 2:1 — Милевский (67). 3:1 — Юзепчук (87). 4:1 — Хобленко (94+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Нойок (25), Нехайчик (59), Кики (61), Юсов (62), Бегунов (75).