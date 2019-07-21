В Украине началось голосование на досрочных выборах в Верховную Раду 5 21.07.2019, 8:21

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Украинцы изберут 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах.

21 июля в 8.00 в Украине открылись избирательные участки, где проходит голосование на досрочных выборах в Верховную Раду Украины, сообщает gordonua.com.

Завершится голосование в 20.00.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов вступил в силу. С 24 мая в Украине начался избирательный процесс.

Выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему (половина депутатов избирается по пропорциональной системе, вторая половина – по мажоритарной), закрытые партийные списки и 5-процентный проходной барьер.

Украинцы изберут 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходят).

ЦИК зарегистрировал списки 22 партий (всего 2746 кандидатов) и 3085 кандидатов по мажоритарным округам.