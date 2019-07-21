Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Ираном 11 21.07.2019, 8:25

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Ситуацию расследует британская разведка MI-6.

Газета Sunday Mirror утверждает со ссылкой на неназванные источники, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, сообщает ria.ru.

По данным издания, "есть опасения", что британский танкер мог быть направлен в воды Ирана с помощью ложных координат GPS, которые иранская разведка могла отправлять при помощи "российской шпионской технологии". Источник газеты в оборонном ведомстве сообщил, что на помощь танкеру Stena Impero направился фрегат Montrose, однако, когда он с десятиминутным опозданием прибыл на место, танкер, находившийся ранее в водах Омана, уже был "перенаправлен" в воды Ирана.

"У России есть технология для подделки GPS, и она могла помочь Ирану в этой авантюре", — сообщил изданию источник в западной службе безопасности, по мнению которого Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) и российская разведка "очень тесно сотрудничали в Сирии, защищая и продвигая свои интересы".

Газета также утверждает, что Россия могла участвовать в задержании танкера только с одобрения президента Владимира Путина. Кроме того, издание пишет, что в некоем докладе в апреле говорилось, что Россия стоит за 10 тысячами инцидентов, при которых имела место подмена данных.

Вечером в пятницу ВМС КСИР задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.