«На дорогу трачу больше пяти часов в день» 9 21.07.2019, 8:31

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Истории минчан, которые ездят на работу в регионы.

Историями о ежедневных поездках на работу из регионов в Минск, пожалуй, мало кого удивишь. Но есть и те, кто делает все наоборот. Минчанка Мария Курченок, к примеру, ездит на работу в Борисов, на дорогу в обе стороны у нее уходит больше 5 часов в день. «Решила перечитать «Игру престолов». Вторая неделя, а я уже на пятой книге», — рассказывает Мария. А Валерия Васильева, которая ездит в студию татуировки в Молодечно, на дорогу тратит около 10 рублей и 3 часов в день.

Портал tut.by поговорил с минчанами, которые каждый день ездят на работу в другие населенные пункты.

«Подруга живет в Сморгони, я в Минске, а работаем обе в Молодечно»

Валерия Васильева ездит на работу из Минска в Молодечно. На дорогу тратит три часа и 10,20 рубля в день.

Валерия Васильева уже почти два года работает мастером по перманентному макияжу в студии татуировки в Молодечно.

— Работаю вместе со своей подругой. Это ее студия, она меня привела на эту работу, — рассказывает Валерия. — Причем подруга живет в Сморгони, я — в Минске, а Молодечно находится между нами посередине. Поэтому салон она решила открыть именно в Молодечно, чтобы мы обе могли ездить туда на работу. Третья девочка присоединилась к нам чуть позже, она единственная из Молодечно среди нас. Мы с подругой очень близки по духу, буквально дышим одним кислородом, так что я готова мириться с этими поездками.

Дорога из Минска занимает у Валерии около полутора часов — сначала на автобусе, потом на маршрутке.

— Добираюсь четыре остановки до Лебяжьего, потом буквально три минутки пешком, и оттуда я уезжаю на маршрутке, — описывает свою дорогу Валерия. — До того момента, где мне нужно выходить, ровно час. Если погода грустная, по дороге слушаю музыку, а если солнышко, то аудиокнигу, чтобы не дремать. Не сказала бы, что это отнимает как-то ужасно много времени. Мой супруг, работая и живя в Минске, тратит на дорогу где-то 40−50 минут, а если на машине попасть в пробку, то можно и больше часа добираться.

А вот финансово ежедневные поездки в Молодечно влетают в копеечку, говорит Валерия.

— 60 копеек автобус туда, еще 60 обратно, итого 1,2 рубля. И 4,5 рубля маршрутка в одну сторону. Это еще 9. Получается, в день трачу на проезд 10 рублей 20 копеек, — подсчитывает Валерия. — Приличная сумма. Но я неплохо зарабатываю в Молодечно.

По словам девушки, налаженный график поездок дал сбой только один раз.

— Я случайно заработалась и пропустила последнюю маршрутку в 20.15. Пришлось ехать на электричке. Это была жесть! — вспоминает Валерия. — В электричке контингент в такое время весьма колоритный. Там можно было и компанию собутыльников себе найти, и вторую половинку, если ты человек непритязательный. Я натянула капюшон, наушники, чтобы не дай бог никто не предъявил мне никаких претензий. Это было один раз, после этого я более четко планирую свой график.

Несмотря на то, что в день на дорогу в Молодечно и обратно уходит около трех часов, Валерия говорит, что ей хватает времени и на семью, и на отдых. Утром она вместе с мужем успевает отвести детей в сад (после работы супруг забирает их уже в одиночку).

— Вечером можем выбраться на велосипедах покататься вместе с детьми или я какой-нибудь тортик испеку — вообще без проблем. Может, я просто сильная по жизни, что мне на все энергии хватает? — смеется Валерия. — Но еще помогает довольно свободный график. Салон открывается в 10, работаем мы до 18, воскресенье и понедельник — выходной. Но я сама себе регулирую график, сама набираю клиентов, всегда можно подстроиться. В этом большое удобство работы на себя.

О поиске работы в Минске Валерия пока не думает. Переезд в Молодечно — это «точно не вариант».

— У меня супруг прекрасно работает в Минске, ему негде будет себя там реализовать, — поясняет Валерия. — А еще Минск перенасыщен предложениями в нашей сфере. Так что мне больше нравится работать в Молодечно. Там и люди проще, и коллектив устоявшийся, понимающий друг друга с полуслова. Так что, думаю, буду вот так кататься еще долго.

«Решила в дороге перечитать «Игру престолов». Вторая неделя, а я уже на пятой книге»

Мария Курченок ездит на работу из Минска в Борисов. На дорогу тратит около 5 часов 20 минут и 6,04 рубля в день.

Журналистка Мария Курченок попала на работу в Борисов по распределению, а если точнее, то по перераспределению. Вот уже два месяца Мария ежедневно преодолевает маршрут Минск — Борисов — Минск, на дорогу в одну сторону уходит больше двух с половиной часов.

— Я выхожу из дома в 6.20, в 6.50 у меня электричка. В Борисов она прибывает в 8.26, и к 9 часам я на работе. Обратно так же, то есть на дорогу уходит больше 5 часов, — рассказывает Мария. — В Минске я живу возле метро «Спортивная». Сначала еду до станции «Минск-Восточный», откуда ходит моя электричка, это 1,3 рубля на метро в день. Билет на электричку стоит 3,64 рубля в обе стороны. И еще я добираюсь на транспорте от вокзала в Борисове до работы, это два билета по 55 копеек. Вот и все мои траты на транспорт на день — 6,04 рубля. Можно было бы ездить на маршрутке, а не на электричке. Но это, во-первых, дороже — билет в одну сторону стоит почти 4 рубля, а у меня и так на транспорт уходит пятая часть зарплаты. А во-вторых, до маршруток мне еще час по городу добираться.

Пяти часов в городском транспорте и электричке ежедневно Марии хватает на то, чтобы переделать множество дел.

— В дороге я стараюсь по возможности спать, но это не всегда получается. Время от времени встречаются молодые люди, которые считают своим долгом со мной покоммуницировать. Никуда от них не денешься, потому что я вежливый человек, — смеется Мария. — Еще музыку слушаю, книги читаю. Недавно вот в дороге решила пересмотреть «Не родись красивой». Там 200 серий по 40 минут! Успевала смотреть по четыре штуки в день. Но пока я это забросила, потому что захотелось перечитать «Игру престолов». Идет вторая неделя, а я уже на пятой книге. Честно говоря, планирую позже заниматься в дороге чем-то полезным вроде изучения языка. Но пока у меня на это нет сил, так что выбираю что-то монотонное и рутинное.

Мария работает на 0,75 ставки и потому уходит с работы уже в 15.30, но на другие занятия сил все равно особо не остается — «усталость дикая».

— После работы у меня есть время и желание только лежать в кровати. Я приезжаю, мы с молодым человеком что-нибудь готовим, можем чуть-чуть прогуляться. Но на что-то более серьезное меня не хватает. И при этом мне когда-то предлагали полную ставку! Но я сказала: вы что, шутите, должна же у меня быть хоть какая-то жизнь! — говорит Мария. — Снимать квартиру в Борисове я даже не пытаюсь, потому что молодой человек работает в Минске, а распределение — это как бы моя проблема, вот я и страдаю. Были бы лишние деньги, можно было бы снять квартиру где-нибудь на Востоке и ездить на работу на маршрутке. Так, конечно, было бы легче. Но таких финансов у нас пока не водится.

Срок отработки по распределению у Марии заканчивается в сентябре. После этого она будет искать работу уже в Минске.

— А пока просто не отчаиваюсь, — подытоживает девушка.

«За две недели до следующей зарплаты начинаю чаще ездить на электричке»

Катерина Лихачева ездит на работу из Минска в Дзержинск. На дорогу уходит три-четыре часа и 7,2 рубля в день.

Еще одну минчанку Катерину Лихачеву распределение занесло в Дзержинск. Два года назад она окончила колледж искусств и теперь работает режиссером в детском театре-студии в Доме культуры. Помимо нее в студии есть еще три молодых специалиста, и все они ездят на работу из столицы.

— Дзержинск — это мне еще нормальный вариант на распределении предложили, — считает Катерина. — Можно было заселиться там в общежитие, но когда нам его показали, мы сразу поняли, что жить там не будем. Да и вообще в Дзержинске ничего не развито, особенно для людей нашего возраста. Все наши ровесники оттуда едут работать в Минск, а нас, наоборот, туда занесло. Нет такого, чтобы там магазины долго работали или было где развлечься. И все друзья в Минске остались. В общем, непонятно, зачем туда переезжать. Так что мы нашей командой молодых специалистов с боевым настроем начали ездить в Дзержинск.

На работу Катерина может добраться двумя способами — на электричке и на маршрутке. На электричке дешевле, но зато на маршрутке быстрее.

— Если ехать на электричке, то это от дома часа два. А на маршрутке можно и в полтора уложиться, — говорит Катерина. — Если честно, я в основном езжу на маршрутке. Она чаще ходит, а под электричку еще надо подстраиваться, и потом от нее нужно идти до Дома культуры. Ходить там бывает страшно, особенно зимой. Дорога через частный сектор, непонятно, кто там живет. Были такие истории, что там якобы кто-то с ножом бродит. С другой стороны, зимой на маршрутке тоже страшно: дороги скользкие, много аварий.

Бюджет поездок на работу у Катерины такой: маршрутка — 6 рублей в обе стороны, на общественном транспорте в Минске — еще 1,2 рубля. Итого 7,2 рубля в день.

— Зарплата выходит 400−500 рублей, из них около 150 — это проезд, — подсчитывает Катерина. — Так что дорога обходится недешево. Как правило, за две недели до следующей зарплаты начинаю стараться чаще ездить на электричке. Да и подрабатывать приходится очень часто. Хорошо, что профессия позволяет брать какие-то проекты, которые можно успевать совмещать с работой и за которые я получаю больше, чем зарплата за месяц. В дороге могу думать над сценариями, искать какие-то идеи в интернете. А иногда просто листаю Instagram или сплю. Распределение заканчивается уже в августе, после него буду устраиваться на работу в Минске. Скучать по этой дороге не буду, пора уже другую искать.

«Если опоздаю на служебный автобус, придется ехать еще час»

Татьяна Пстыга ездит на работу из Минска в поселок Тресковщина Минского района. На дорогу уходит три часа и 2,5 рубля в день.

— Несколько лет назад у нас вышел декрет о тунеядстве. Надо было срочно официально куда-то устраиваться, — начинает Татьяна Пстыга рассказ о том, как ей удалось найти работу культорганизатором в поселке Тресковщина Минского района. — Тем более что я не замужем, детей нет, и на тот момент мне было уже 33 года. А у меня высшее художественное образование, профессия соответствующая, так что работу найти непросто.

В конце концов она нашлась — в доме-интернате для ветеранов войны и труда «Свитанок» в Тресковщине.

— Там работала моя бывшая директор, и как-то я на благотворительных началах расписывала там стенку. Почему бы не приехать в летний период, когда ничем не занят, и не сделать бабушкам-дедушкам что-нибудь красивое? Вот поработала, посмотрела, что ничего страшного, место хорошее, — объясняет Татьяна. — В итоге начала подрабатывать культорганизатором, потом перешла на ставку, а там и на полторы — взяла еще и физкультуру. У нас здесь замечательный тренажерный зал, меня отправили на курсы повышения квалификации — ЛФК для пожилых людей. Так потихоньку я совсем втянулась и работаю уже три года.

На вопрос о дороге Татьяна смеется и комментирует: «Добираюсь отвратительно!».

— Сначала из Серебрянки на трамвае до метро «Партизанская», потом до конечной станции «Каменная Горка», а оттуда нас забирает служебный автобус, на котором мы едем еще где-то полчаса. Итого в общей сумме получается часа полтора. Я встаю в 6, а служебный автобус уходит в 8, — рассказывает Татьяна. — «Каменная Горка» с 8 до 9 утра — это особенное место. Выходишь из вагона, а там лавина людей, которые утром приехали в Минск. А когда вечером возвращаешься, такая же лавина прет обратно из города. Но мне в противоположную сторону — удобно.

Ехать долго, но дорога обходится Татьяне не так дорого, как могла бы. Покупать приходится только билеты на общественный транспорт, служебный автобус для работников бесплатный. Причем забирает он не только минчан, но и жителей других населенных пунктов, которые тоже едут на работу в дом-интернат.

— Были такие моменты, когда начальство думало, правильно ли это или мы должны доплачивать за проезд. Но у нас прописано в коллективном договоре, что на работу должен отвозить служебный автобус. А рейсовый ходит неудобно: если ты опоздал, то времени придется потратить еще больше. Если мы от «Каменной Горки» до Тресковщины доезжаем где-то за полчаса, то на рейсовом можно и час добираться,

— говорит Татьяна. — Я, бывает, на нем езжу, если у меня какое-нибудь мероприятие в выходной и не хочется дергать водителя ради меня одной. Пробовала в дороге учить иностранный язык, читать, но не получилось — спать хочется жутко.

О поисках работы в Минске Татьяна задумывалась, но пока все же решила остаться на привычном месте.

— В школу идти я не хочу, мне интереснее с людьми пожилого возраста, чем с детьми. И сама работа очень нравится! Я общаюсь с артистами, организовываю мероприятия, это все мне по душе. А еще здесь очень красивая природа и хорошие люди, искренние, — говорит Татьяна.