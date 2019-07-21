Ультиматум Кремлю

Ультиматум Кремлю6
- Алексей Навальный
- 21.07.2019, 8:43
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Это был самый большой митинг в РФ со времeн большой протестной волны 2012 года.
Перед такими митингами всегда немного нервно. Все-таки такое хамское, такое унижающее поведение власти. Не хитрили, не обманывали, а прямо демонстративно унижали всех, кто не хочет голосовать за «Единую Россию». И думаешь: а вдруг не придут?
Даже после такого, вдруг не придут.
Пришли. Это был самый большой митинг со времен большой протестной волны 2012 года.
Я рад, что в нашем городе есть люди, не желающие покорно сносить, когда их подписи объявляют поддельными, а их самих — умершими или несуществующими.
ДОПУСКАЙ! pic.twitter.com/AJu8KMJhhG— Alexey Navalny (@navalny) July 20, 2019
Резолюция митинга: если в течение недели права независимых кандидатов и тех, кто за них подписывались не будут восстановлены, то в следующую субботу собираемся у Тверской, 13. У мэрии.
Сразу после митинга независимые кандидаты собрались и приняли следующее заявление. Подписались, кстати, все. Ни один не струсил.
ЗАЯВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ
20 июля на проспекте Сахарова в Москве собрался крупнейший за последние годы митинг горожан. Главное требование: допуск на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, которые были незаконно сняты окружными избиркомами. Это требование обоснованно, разумно и справедливо. Оно должно быть выполнено.
Мы, кандидаты в депутаты, считаем, что прямую ответственность за сложившийся в городе политический кризис несет мэр Москвы Сергей Собянин. Мы публично обращаемся к нему с предложением о встрече, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.
Мы предлагаем Совету по правам человека при Президенте РФ провести внеплановое заседание, чтобы дать оценку происходящим в Москве событиям и присоединиться к требованиям москвичей.
Мы заявляем о намерении собрать встречу с кандидатами в депутаты у стен мэрии Москвы 27 июля в 14:00 в том случае, если в течение недели после митинга независимые кандидаты не будут зарегистрированы на выборах.
Мы призываем граждан сохранять готовность выходить на улицы и участвовать в акциях протеста.
Мы призываем муниципальных депутатов Москвы (в первую очередь, Тверского района, где располагается мэрия) принять участие во встрече 27 июля и способствовать обеспечению законных прав ее участников.
Мы приглашаем на встречу представителей Общественной Палаты Москвы, членов Совета по правам человека при Президенте РФ, а также главных редакторов российских СМИ для осуществления независимого наблюдения.
Мы призываем правоохранительные органы не чинить препятствий легальным действиям граждан и независимых кандидатов в защиту своих прав и предостерегаем полицию от незаконного применения силы в отношении людей.
20 июля 2019 года
Анастасия Брюханова
Юлия Галямина
Кирилл Гончаров
Геннадий Гудков
Дмитрий Гудков
Иван Жданов
Дмитрий Клочков
Максим Круглов
Сергей Митрохин
Любовь Соболь
Александр Соловьев
Елена Русакова
Сергей Цукасов
Роман Юнеман
Константин Янкаускас
Илья Яшин
Алексей Навальный, navalny.com