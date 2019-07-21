Ультиматум Кремлю 6 Алексей Навальный

21.07.2019, 8:43

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Фото: DW

Это был самый большой митинг в РФ со времeн большой протестной волны 2012 года.

Перед такими митингами всегда немного нервно. Все-таки такое хамское, такое унижающее поведение власти. Не хитрили, не обманывали, а прямо демонстративно унижали всех, кто не хочет голосовать за «Единую Россию». И думаешь: а вдруг не придут?

Даже после такого, вдруг не придут.

Пришли. Это был самый большой митинг со времен большой протестной волны 2012 года.

Я рад, что в нашем городе есть люди, не желающие покорно сносить, когда их подписи объявляют поддельными, а их самих — умершими или несуществующими.

Фото: navalny.com

Фото: navalny.com

Резолюция митинга: если в течение недели права независимых кандидатов и тех, кто за них подписывались не будут восстановлены, то в следующую субботу собираемся у Тверской, 13. У мэрии.

Сразу после митинга независимые кандидаты собрались и приняли следующее заявление. Подписались, кстати, все. Ни один не струсил.

ЗАЯВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ

20 июля на проспекте Сахарова в Москве собрался крупнейший за последние годы митинг горожан. Главное требование: допуск на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов, которые были незаконно сняты окружными избиркомами. Это требование обоснованно, разумно и справедливо. Оно должно быть выполнено.

Мы, кандидаты в депутаты, считаем, что прямую ответственность за сложившийся в городе политический кризис несет мэр Москвы Сергей Собянин. Мы публично обращаемся к нему с предложением о встрече, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Мы предлагаем Совету по правам человека при Президенте РФ провести внеплановое заседание, чтобы дать оценку происходящим в Москве событиям и присоединиться к требованиям москвичей.

Мы заявляем о намерении собрать встречу с кандидатами в депутаты у стен мэрии Москвы 27 июля в 14:00 в том случае, если в течение недели после митинга независимые кандидаты не будут зарегистрированы на выборах.

Мы призываем граждан сохранять готовность выходить на улицы и участвовать в акциях протеста.

Мы призываем муниципальных депутатов Москвы (в первую очередь, Тверского района, где располагается мэрия) принять участие во встрече 27 июля и способствовать обеспечению законных прав ее участников.

Мы приглашаем на встречу представителей Общественной Палаты Москвы, членов Совета по правам человека при Президенте РФ, а также главных редакторов российских СМИ для осуществления независимого наблюдения.

Мы призываем правоохранительные органы не чинить препятствий легальным действиям граждан и независимых кандидатов в защиту своих прав и предостерегаем полицию от незаконного применения силы в отношении людей.

20 июля 2019 года

Анастасия Брюханова

Юлия Галямина

Кирилл Гончаров

Геннадий Гудков

Дмитрий Гудков

Иван Жданов

Дмитрий Клочков

Максим Круглов

Сергей Митрохин

Любовь Соболь

Александр Соловьев

Елена Русакова

Сергей Цукасов

Роман Юнеман

Константин Янкаускас

Илья Яшин

Алексей Навальный, navalny.com