Лукашенко приходится платить по счетам 23 21.07.2019, 8:58

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Белорусское общество переросло диктатора, который стал тормозом на пути развития и перемен.

«Власть, особенно абсолютная, портит людей», - пишет в статье для «Радыё Свабода» политолог Валерий Карбалевич.

«Сам Лукашенко не раз оценивал свое восхождение к государственным вершин как «чудо», явление сверхъестественное, мистическое. И через некоторое время это породило в его сознании гипертрофированное чувство собственной значимости», - отмечает политолог и добавляет, что диктатор начал ассоциировать себя с «создателем государственности».

«Но государственность проявилась какая-то странная. С большим привкусом советскости. Словно какой-то осколок СССР.

Лукашенко, наверное, в душе сильно гордиться, как ловко ему удавалось четверть века «разводить на бабки» этих лохов россиян, получая льготные цены на нефть и газ в обмен на поцелуи. Но вот теперь эти «лохи» вытащили из архива давно забытый, казалось бы, мертвый проект «союзного государства» и приперли к стенке. Нужно платить по счетам. И проявилась вся слабость, слабость независимости, в значительной степени построенной за деньги соседа», - пишет Карбалевич.

«Последний диктатор Европы»

«Образ «помазанника» соседствует с имиджем «последнего диктатора Европы». Для самого Лукашенко этот образ вовсе не позорный. Хотя он время от времени отрицает существование в Беларуси диктатуры, но на самом деле в душе гордится такой характеристикой. Неслучайно с таким пиететом он относится ко всем диктаторам прошлого и нынешнего. Как сказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, «диктатура - это наш бренд». Но в XXI веке диктатуры с знаком плюс быть не может», - отмечает политолог.

«Но сегодня очевидно, что белорусское общество переросло Лукашенко. Он стал тормозом на пути развития и перемен. Лукашенко выглядит как памятник другой эпохи, живой экспонат музея прошлого, символ стагнации и безнадежности. Каждый год его власти - это потеря исторического времени для страны.

И все это осознает большинство граждан. Думаю, это чувствует и сам Лукашенко. Теперь ему не до поиска места в истории. Он озабочен прежде всего содержанием власти и получением наслаждения от жизни. Поэтому и устраивать регулярно праздники для самого себя», - пишет Карбалевич.