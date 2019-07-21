Вместо техосмотра: что можно сделать в авто за деньги, сэкономленные на дорожном налоге 19 21.07.2019, 9:23

4,237

Белорусы продолжают бойкотировать техосмотр.

Техосмотр в Беларуси не проходит почти каждый третий автомобилист. Чаще всего по причине нежелания платить "транспортный налог", и этот факт признают на официальном уровне. Многие считают, что деньги, которые нужно платить при прохождении ТО, лучше потратить на ремонт и обслуживание своего автомобиля, пишет abw.by.

Пока изменения в закон не приняты, а граждане продолжают саботировать прохождение техосмотра, посмотрим, что можно сделать в авто за деньги, сэкономленные на дорожном налоге.

Приблизительно у половины автовладельцев, опрошенных в группе abw.by "Вконтакте", масса авто составляет от 1,5 до 2 тонн. Налог на них - 6 базовых величин, или 153 руб., для авто старше 10 лет. Если машина моложе, суммы нужно умножать на два. К этому надо добавить плату за саму процедуру прохождения, а это еще около 25 рублей.

Получаем около 330 руб. для авто моложе 10 лет и около 180 руб. для машин старше 10 лет.

Посмотрим, что могут сделать или купить для своего автомобиля такие автовладельцы.

Месячный запас топлива

На 180 руб. можно заправить 115 литров 92-го бензина или 108 литров дизельного топлива. Кстати, приблизительно такую сумму на топливо ежемесячно тратит каждый пятый наш подписчик.

За эти деньги можно сделать химчистку салона или отполировать кузов, а на сдачу, если она будет, можно заправиться.

Новые шины

В 180 руб. можно вложиться при покупке пары новых колес недорогих брендов размерности 195/65 R15. Владельцы авто моложе 10 лет и вовсе на сэкономленные деньги смогут купить полный комплект покрышек.

Если ваш автомобиль сильно поврежден коррозией, указанной суммы должно хватить на покупку комплекта арок и порогов белорусского производства.

Провести ТО

В большинстве случаев 180 руб. достаточно, чтобы поменять в автомобиле масло в моторе и коробке, ГУР и заменить все фильтры.

Также за эти деньги можно несколько раз заправить кондиционер.

Вторые по популярности - авто массой от 2 до 2,5 тонны. Таких у участников нашего опроса чуть больше 36%. Чтобы на них пройти техосмотр, нужно заплатить 8 базовых, или 204 руб. для авто старше 10 лет. С оплатой услуг станции получим около 230 рублей.

Для тех, у кого машина моложе, сумма вырастет приблизительно до 430 руб., а это уже 146 литров 92-го бензина или 138 литров дизтоплива!

Позаботиться о кузове

230 руб. можно потратить на антикоррозийную обработку или покраску одного или нескольких элементов.

Или тоже купить две покрышки, но из более дорогого ценового сегмента. Тем, у кого автомобиль не достиг 10-летнего возраста, соответственно хватит на целый комплект шин.

Если не покупать запчасти дорогих брендов и обслуживать авто самостоятельно, 230 руб. должно хватить на замену тормозных дисков и колодок.

Обслужить автомобиль

Владельцы "двухтонников" моложе 10 лет в большинстве случаев на сэкономленные 430 руб. смогут не только заменить масла и фильтры, но и поменять комплект ГРМ. Не исключено, что и на заправку кондиционера останется.

Вывод

Доля правды в том, что деньги, сэкономленные на прохождении техосмотра, лучше вложить не в так называемый "налог на воздух", а в обслуживание и ремонт своего "железного коня", есть. И чем тяжелее ваш автомобиль, тем больше вы сможете потратить средств на его обслуживание. Что лучше повлияет на безопасность - вовремя отремонтированное и обслуженное авто или штамп в сертификате, вопрос риторический.