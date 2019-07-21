Найден производитель «взрывающейся» батареи для «Лошарика» 21.07.2019, 9:37

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Технические показатели установленных на подлодку батарей хуже, чем у фирм-конкурентов.

Производителем литий-ионной батареи, неисправность которой стала причиной гибели части экипажа секретной подлодки АС-31 «Лошарик» 1 июля, почти гарантированно была петербургская компания «Ригель», утверждает «Фонтанка».

Издание нашло госконтракт, по которому, скорее всего, и установили батарею.

Два контракта почти на 500 млн рублей были заключены между «Севмашем» (ремонтное предприятие) и КБ «Малахит» (разработчик АС-31) 17 декабря 2015 года. По данным РБК, «Лошарик» модернизировали в 2016 году. «Фонтанка» утверждает, что контракт можно однозначно идентифицировать с «Лошариком» по обозначению проекта, заводскому номеру и военной части.

«Ригель» на собственном сайте пишет, что в 2007 году разработал и испытал литиевые батареи для глубоководных аппаратов.

«Ригель» — давний подрядчик «Малахита», разработчика многоцелевых подлодок для российского ВМФ. О том, что КБ работало с «Ригелем» и по тематике глубоководных аппаратов, свидетельствуют контракты о системе тушения возгораний литиевых батарей и контракт от 2015 года о доработке изделия «ЛИ-443 по результатам опытной эксплуатации», пишет «Фонтанка». Батарея ставилась на похожую на «Лошарик» лодку, утверждает ресурс.

Изделия ЛИ-443 нет в списке продукции «Ригеля», но его наименование похоже на номенклатуру предприятия. Кроме того, на сайте говорится, что в 2008 году завод разработал батарею на 1000 А/ч.

На сайте конкурента — новосибирского «Лиотеха» — указано, что технические показатели батарей «Ригеля» хуже, чем у конкурентов. «Лиотех», созданный при участии «Роснано», считается единственным современным серийным заводом литиевых батарей в России. Все остальные делают мелкие партии аккумуляторов для оборонки.

«Ей там не место»

В открытом доступе есть протокол испытания сравнительно небольшой литиевой батареи «Ригеля» (50 А/ч). Она выдержала короткое замыкание без разрушения корпуса, хотя и нагрелась до 150 градусов. Но при разрушении она дала столб раскаленных газов с температурой 500 градусов.

Высокая пожароопасность при невозможности тушения водой — главный и очевидный недостаток литиевых аккумуляторов. Единственная страна, решившаяся использовать их как основной аккумулятор подлодок, — Япония. Правда, там работы по этому направлению велись несколько десятилетий.

«Я думаю, никто бы эту батарею туда не поставил. Если поставили, то идиоты. Извините, сомневаюсь, что туда кто-то поставил эту батарею. Ей там не место, она там не нужна», — цитирует «Фонтанка» одного из бывших руководителей предприятия. Комментарии нынешнего руководства и военной приемки изданию получить не удалось.

По данным «Фонтанки», короткое замыкание литиевой батареи произошло при стыковке подлодки с АПЛ-носителем. Погиб личный состав носовых отсеков, выжившие задраили центральный пост, завершили стыковку, заглушили атомный реактор и эвакуировались на носитель. Четверо гидронавтов посмертно награждены звездой Героя России, десять человек — орденами Мужества. Подводники похоронены на Серафимовском кладбище в Петербурге.