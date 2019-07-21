Экономист: Указ №488 был гуманнее, чем его новая упаковка 1 21.07.2019, 9:58

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«Поблажки» для бизнеса оказались фикцией.

Колумнист Office Life Леонид Фридкин обнаружил в инструкции Комитета госконтроля возвращение «лжепредпринимательского» реестра и прочих «радостей» (для контролеров) отмененного указа № 488:

- Несмотря на разрекламированные поблажки для бизнеса, белорусские контролеры не только сохранили, но и усовершенствовали свои инструменты для борьбы с уклонением от налогов. Комитет государственного контроля утвердил Инструкцию о порядке составления и направления заключений об установлении оснований, влекущих корректировку налоговой базы и (или) суммы налога (сбора), а также оформления и направления информации. В ней определяется алгоритм действий сотрудников КГК при реализации той самой скандальной нормы пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса. Этот милый документ ненавязчиво возвращает бизнес к временам указа № 488, отмену которого так радостно приветствовало деловое сообщество.

Напомню, глава государства не только отменил указ № 488, но и наделил Департамент финансовых расследований правом составлять заключения об установлении оснований, указанных в п. 4 статьи 33 Налогового кодекса, влекущих корректировку налоговой базы, и направлять их субъектам предпринимательской деятельности, в отношении которых они составлены. Юрлицам и ИП, сотрудничавшим с такими нарушителями, может направляться информация с предложением самостоятельно осуществить корректировку начисленных налогов и доплатить соответствующие суммы в бюджет.

Основания по п. 4 ст. 33 Налогового кодекса не только повторяют ряд норм указа № 488, но и дают контролерам возможность требовать доплаты налогов, если уклонение от них будет признано основной целью хозяйственной операции.

Насколько это серьезно, мы обсуждали более полугода назад.

В инструкции вводится интересный термин «использование субъекта предпринимательской деятельности в совершении правонарушения в экономической сфере». Таковым будет считаться заключение (оформление) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сделок с субъектом предпринимательской деятельности для совершения правонарушения в экономической сфере.

В свою очередь, правонарушениями в экономической сфере признаются административные правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг, банковской и предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения, а также преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности. То есть вся «экономическая» часть богатого ассортимента КоАП и УК.

Обратим внимание: в инструкции разделяются понятия «субъект хозяйствования» и «субъект предпринимательской деятельности», которые до сих пор выглядели синонимами. Теперь же первым будет считаться любое юрлицо или ИП, а вторым — организация или ИП, в отношении которых составляется заключение. Эти новые термины заменят понятия, связанные с «лжепредпринимательством», фигурировавшие в отмененном указе № 488.

В случае установления по результатам проверки или в ходе расследования уголовного дела одного или нескольких оснований, указанных в п. 4 ст. 33 Налогового кодекса, при подтверждении фактов совершения субъектом предпринимательской деятельности правонарушения в экономической сфере и использования этого субъекта в совершении такого правонарушения, Департамент финансовых расследований будет составлять заключение. При этом для составления заключения, кроме оснований и фактов, предусмотренных указом № 151 и п. 4 ст. 33 НК, согласно инструкции, также должны иметься доказательства, свидетельствующие о наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

выручка на банковские счета субъекта предпринимательской деятельности поступала, но в налоговых декларациях не отражалась или налоговые декларации вообще не представлялись в течение двух отчетных периодов подряд;

за месяц на счета субъекта предпринимательской деятельности поступило денег в размере более чем 5000 базовых величин (127 500 рублей), а его руководство не знает, за что именно;

фактически от имени субъекта предпринимательской деятельности действует не уполномоченное в установленном порядке лицо или печати, бланки документов с определенной степенью защиты и платежные инструменты этого субъекта переданы не уполномоченному лицу.

Что-то знакомое? Правильно. Именно так выглядели 3 из 5 оснований для включения в «лжепредпринимательский» реестр в приснопамятном указе № 488, вернувшиеся спустя всего четыре месяца после его отмены.

Механизм борьбы с уходом от налогов тоже мало изменился. На основании составленного заключения ДФР определит субъектов хозяйствования, сотрудничавших с субъектом предпринимательской деятельности в то время, за которое контролеры нашли основания для корректировки налоговой базы и начисленных налогов. Этим субъектам хозяйствования ДФР направит информацию с предложением скорректировать налоговую базу или суммы начисленных налогов, представить уточненную налоговую декларацию и доплатить налоги. В противном случае будет назначена внеплановая проверка. Любопытно, что сроки исполнения предложения в инструкции не названы.

Не менее интересно, что как в заключении, так и в информации указываются лишь обстоятельства совершения правонарушения. Вероятно, это будет перечисление хозяйственных операций, вызвавших претензии контролеров, с указанием их содержания и сумм. Но и в этом случае получателям «писем счастья» еще придется поломать голову, чтобы понять, что и как им корректировать, какие именно налоги в каких суммах доплачивать.

После таких упражнений кое-кому, возможно, покажется, что указ № 488 был гуманнее. Все-таки в нем ясно указывалось, как корректировать выручку, затраты, внереализационные доходы/расходы и вычеты НДС.

Субъект хозяйствования, согласно инструкции, вправе представить пояснения по исчислению и уплате налогов. А вот субъект предпринимательской деятельности (то есть бывшая «лжепредпринимательская» структура) такой возможности лишен. Впрочем, кому и куда предоставлять пояснения, в инструкции все равно не уточняется.

Итак, с отменой указа № 488 бизнес ничего не приобрел, кроме новых рисков. Хотя «лжепредпринимательский» реестр исчез, придется по-прежнему тщательно проверять репутацию своих контрагентов и документы, которыми оформляются сделки. Разница лишь в том, что вместо реестра информация о составленных заключениях будет размещаться на официальном сайте КГК в интернете.

Проверяющим даже не понадобится утруждаться поисками «основной цели», которая так поразила воображение бизнесменов и консультантов. Ведь предложение доплатить налоги ничем не отличается от предписаний, рассылавшихся в период действия указа № 488. Только круг правонарушений стал пошире, а ясности поменьше.