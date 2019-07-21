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Тайные проекты ФСБ: хакеры добыли данные с серверов российских спецслужб

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  • 21.07.2019, 10:44
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Произошла крупнейшая утечка засекреченных данных.

Хакеры взломали серверы Федеральной службы безопасности России и украли 7,5 терабайта данных.

Об этом сообщает русская служба ВВС.

Украденные данные они прислали журналистам. Информация в частности касается тайных проектов с деанонимизация пользователей ресурса Tor (браузер, позволяющий оставаться в интернете инкогнито), получение информации из соцмедиа и изоляции интернета в России от мировой сети.

Хакеры передали информацию для распространения группе Digital Revolution, которая уже пробовала разоблачить данные ФСБ.

Также данные получили и некоторые крупные СМИ России. Хакеры обнародовали названия тайных проектов: Арион, Надежда, Отношения, Гривна.

Издание отмечает, что это может быть самой большой в истории утечкой данных о работе российских спецслужб в интернете.


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