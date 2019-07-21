Активисты отреставрировали памятник борцам за свободную Беларусь в США 1 21.07.2019, 10:33

Фото: svaboda.org

Монумент с «Погоней» находится в американском Саут-Ривере.

Американский Саут-Ривер (штат Нью-Джерси) является одним из центров белорусской эмиграции в США. Первые переселенцы из Беларуси появились здесь еще в 19 веке, а в середине 20-го белорусская община Саут-Ривера существенно увеличилась за счет послевоенных переселенцев. Появилась белорусская церковь, культурные объединения, газеты и журналы.

На кладбище Саут-Ривера похоронены Юрка Витьбич, Янка Станкевич, Ефим Кипель, Николай Лапицкий, Радослав Островский и другие известные белорусы.

Фото Вадима Васильева

Реставрацией памятного знака в честь борцов за Беларусь занимались активисты, фото обновленного монумента и видео его второго открытия выложил в социальные сети Вадим Васильев. На работы по восстановлению понадобилось два дня.