Белорусские врачи оказались востребованными в Чехии 6 21.07.2019, 10:49

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Тем временем в нашей стране — нехватка медиков.

В Чехии работает больше 3200 врачей из других стран, сообщает «Чешское радио» со ссылкой на Врачебную палату этой страны. В основном это специалисты из Словакии, Украины и России, Польши и Беларуси. По мнению члена Врачебной палаты Михала Сойки, приток врачей вызван худшим состоянием медицины в этих странах.

«Мы выигрываем от того, что эти специалисты выучат чешский язык и останутся здесь. Главное, чтобы мы не стали перевалочной станцией, через которую они уедут в Германию или Австрию», — отметил Михаил Сойка.

Ранее в Чехии в начале этого года поднимали вопрос нелегальной миграции врачей из стран вне еврозоны, в первую очередь украинских и белорусских. Во Врачебной палате отмечали, что сотни врачей не имеют необходимых квалификационных экзаменов и ставят под угрозу качество медицинской помощи.

«Когда к нам приходит врач из Словакии, проблем нет. Когда он приезжает из Польши и изучает чешский язык, это тоже не проблема. Проблема в том, что врачи из Украины или Беларуси не проходят тест на пригодность», — отмечали во Врачебной палате.

Тем временем в Беларуси отмечается нехватка медиков. Для врачей-специалистов сейчас есть 4240 вакансий (почти половина предложений с зарплатой до 450 рублей), для медсестер — 3330 (половина предложений с зарплатой до 400 рублей), пишет tut.by.