Выборы в Раду: как голосуют украинцы 6 21.07.2019, 11:13

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Последние новости с избирательных участков.

В Украине в воскресенье, 21 июля, начались внеочередные выборы народных депутатов Верховной Рады. Регистрацию в ЦИК прошли 1719 международных наблюдателей; 117 официальных наблюдателей прислали 12 иностранных государств, 1602 наблюдателя представляют 22 международные организации, сообщает zn.ua.

В 8:00 открылись почти 30 тысяч избирательных участков, они будут работать до 20:00. В заграничном избирательном округе первым открылся избирательный участок в Австралии – в 23:00 по киевскому времени. На 102 избирательных участках украинцы смогут волеизъявиться в 72 странах мира.

В 8:48 в Днепре загорелся участок №121225, расположенный на первом этаже больницы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, причиной пожара стало возгорание электрических кабелей. Спасатели ликвидировали пожар, жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 9:00 в Украине не открылись восемь избирательных участков.

К 9:10 в Киеве порядок на выборах в Раду обеспечивают более 6 тысяч правоохранителей, сообщает "Громадське".

В 9:30 наблюдатели "ОПОРЫ" сообщили о первых зафиксированных нарушениях: преждевременные утренние заседания комиссий, ненадлежащее хранение бюллетеней в опечатанных сейфах и других.

А в "день тишины" 20 июля полиция получила почти 280 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, преимущественно связанных с незаконной агитацией. Кроме того, в Бахмуте Донецкой области была зафиксирована попытка фальсификации выборов. А в Житомирской области испортили 717 бюллетеней для голосования.

В 9:40 на свой участок прибыл первый номер в списке "Слуги Народа" и председатель партии Дмитрий Разумков. Во время общения с журналистами Разумков агитировал за свою партию, несмотря на то, что предвыборная агитация сегодня запрещена законом "О выборах народных депутатов Украины".

В 9:51 проголосовали глава партии "Голос" Святослав Вакарчук и второй номер в списке партии Юлия Клименко.

В 10:16 и 10:19 на своих участках проголосовали лидеры "Оппозиционной платформы-За життя" Юрий Бойко и Вадим Рабинович и глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко. На вопрос, готова ли она снова возглавить правительство, Тимошенко ответила, что сегодня никто не знает, кто будет следующим премьером, но ее команда готова к работе.

В 10:29 в общественном движении "ЧЕСНО" призвали украинцев не игнорировать выборы.

"Мы выбираем людей, которые пять лет (как максимум) будут решать, как нам жить. Как растамаживать машины, посылки какой стоимости не надо облагать налогом, по каким правилам пройдут следующие выборы, каким будет государственный бюджет, умрет ли депутатская неприкосновенность и кнопкодавство. Именно ВЫ должны решить, кем будут эти люди. Так что не медлите, берите свои ручки, паспорт, голову – и на участок", - призвала специалист по коммуникациям "ЧЕСНО"Юлия Решитько.