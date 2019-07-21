Названы правила для здорового загара 21.07.2019, 11:21

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Полезные советы тем, кто уже собирается в отпуск.

С наступлением теплых дней мы все бежим загорать, забывая об опасности. Диетолог и нутрициолог Светлана Никитчук рассказала на своей странице в Instagram, чем может грозить чрезмерное пребывание на солнце и как следует загорать правильно, сообщает hronika.info.

«Неконтролируемый загар — это две бомбы замедленного действия», — отметила эксперт.

Первая опасность — преждевременное старение

Научно доказано – под солнечными лучами кожа стареет быстрее. У женщин старше 30 лет кожа уже подвержена морщинам, поэтому нам стоит меньше бывать на солнце.

Вторая опасность — рак кожи

Морщины не самое страшное. Избыток ультрафиолета может вызвать рак кожи (меланому). Этот печальный диагноз встречается все чаще.

Нежелательно принимать продолжительные солнечные ванны людям с очень светлой кожей и тем, у кого на теле много родинок.

Чтобы избежать опасности, помните:

Лучшее время для загара — первая половина дня до 11-00 и вторая половина дня после 16-00. Солнце в это время не так активно.

Обязательно нанесите на тело крем или спрей защитного действия.

В первые дни отдыха пользуйтесь средствам с фактором защиты не менее 50, постепенно уменьшая защиту.

Получить ожог кожи можно и без пляжа. Защитное средство требуется и во время экскурсий или прогулок по городу.

Для первого загара хватит и 5-15 минут. Более долгое время может привести к ожогам.

Использование перед пляжем парфюмерии на основе спирта может вызвать аллергию, сыпь и пигментные пятна.

Прохладный душ после загара охладит и очистит кожу. А специальные средства помогут вернуть ей потерянную влагу.

Используйте крема и лосьоны после загара, с натуральными компонентами, например, ромашку или алоэ.

Так долгожданное солнце пойдет на благо, а загар будет без ущерба для здоровья.